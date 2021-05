Cyril Hanouna (Touche Pas à Mon Poste) : il dérape avec ce défi qu’il propose à tous ses chroniqueurs

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, ne soit au coeur d’un grand scandale. En effet, par le passé, on se souvient d’ores et déjà de multiples accrochages avec des invités qui ont pu aller parfois beaucoup plus que prévu. Pour rappel, l’émission est diffusée tous les jours à une heure de grande écoute, et il n’est pas rare de voir parfois certains invités s’emporter contre l’animateur ou encore contre quelques chroniqueurs en plein direct.

Parfois, il se trouve même que ces derniers soient vivement attaqués pour leurs propos, comme on a pu le découvrir encore très récemment avec Gilles Verdez qui a malheureusement été condamné à verser une somme très juteuse à un journaliste de la chaîne M6. Mais avec des chroniqueurs qui prennent de plus en plus de risques, cela devient de plus en plus difficile et contraignant pour l’animateur Cyril Hanouna de maintenir son émission comme il le voudrait.

En effet, depuis maintenant plus d’un an, ce dernier doit faire face à beaucoup d’imprévus dans l’organisation de Touche pas à mon poste. On se souvient notamment d’une prise de parole assez terrible où l’animateur a pu se trouver dans une situation horrible récemment, il a été accusé de toutes parts et a dû prendre des décisions en conséquence. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui a fait beaucoup de mal à ses audiences l’an dernier, on se doute que cette année charnière est très délicate pour Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna en grande difficulté, il cherche de nouvelles idées pour son émission TPMP

Après de nombreuses années d’existence, il se trouve que son émission Touche pas à mon poste est mise à mal par bon nombre de chaînes concurrentes qui sont à la recherche de nouvelles idées pour pouvoir bien préparer l’avenir. On savait en effet que les audiences de la chaîne pouvaient parfois descendre en fonction des différents moments de l’année, mais cette fois-ci, il se trouve que Cyril Hanouna doit faire tout ce qui est en son possible pour pouvoir être aussi présent l’an prochain s’il le souhaite.

En effet, alors que la saison de TPMP se termine bientôt avec le mois de juin, on imagine que Cyril Hanouna pourrait proposer une très grande saison l’an prochain, notamment à l’occasion des prochaines élections présidentielles. Avec un en jeu assez énorme, certaines personnes pensent même qu’il pourrait être amené à participer à des débats politiques, notamment entre les deux tours des élections. Mais pour cela, il va falloir être patient ! En attendant, Cyril Hanouna a plus d’un tour dans son sac, et il a réussi à le prouver…

Cyril Hanouna fait une déclaration choquante, il propose à ses chroniqueurs une proposition indécente

la dernière émission que Cyril Hanouna a décidé de faire une grosse proposition en ce qui concerne ses chroniqueurs. Il a en effet demandé à ces derniers d’apparaître sans vêtements pour l’ouverture des restaurants aujourd’hui !

On espère voir ce qu’il en sera tout à l’heure, car les restaurants devraient très bientôt ouvrir leurs terrasses à l’extérieur suite aux dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron.