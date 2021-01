Cyril Hanouna (Touche Pas à Mon Poste) : images choquantes, il doit intervenir en plein direct entre les vigiles et les manifestants !

Il n’y a pas une semaine où l’on entend pas une nouvelle polémique sur l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste, où les chroniqueurs et l’animateur en personne ne gardent pas leur langue dans leur poche, comme on peut le voir très régulièrement sur C8.

Il faut dire qu’avec les sujets très polémiques que l’on peut voir dans les médias, l’émission de Cyril Hanouna en profite sans cesse pour faire le buzz et aborder les débats sans commune mesure avec ce que l’on a l’habitude de voir sur les autres plateaux de télévision !

Raphaël Pépin, candidat des Anges, est dans #TPMP pour donner sa version des faits après l'agression du maire de Saint-André à La Réunion. pic.twitter.com/ETOcyVpNSQ — TPMP (@TPMP) January 12, 2021

Cyril Hanouna : il prend les devants dans TPMP et prend des risques pour sa santé pendant le direct de son émission !

C’est encore une fois sur le plateau de TPMP que l’on a pu voir encore dernièrement une toute nouvelle polémique au sujet d’une manifestation qui aurait pu très mal tourner, comme vous avez pu le constater si vous avez assisté en direct à la scène effroyable qui a bouleversé les internautes.

Alors que dans le public, nous avons pu entendre beaucoup de bruit et notamment des voix débattre entre elles, c’est alors que l’on a pu entendre une personne demander à avoir la parole pendant quelques minutes en plein direct sur C8.

C’est alors que l’animateur de C8, Cyril Hanouna, aurait décidé de donner la parole aux personnes pour pouvoir s’exprimer.

Et on peut dire que cela est tout à son honneur : celui-ci n’hésite pas à donner la parole à tout le monde, notamment dans l’émission Balance ton Post qui fait un gros carton lorsque les sujets du moment sont abordés sans aucun tabou.

"Il n'y a pas un pays au monde où on aurait été autant soutenu par l'État" Êtes-vous d'accord avec Xavier, restaurateur ? #TPMP pic.twitter.com/oK1Bfwx7ZT — TPMP (@TPMP) January 8, 2021

TPMP : la scène dérape et le direct est complètement chamboulé par cette scène incroyable, les téléspectateurs sont choqués !

Mais cette fois-ci, la scène est allée beaucoup trop loin, comme on a pu le voir. Alors que les vigiles essayent de stopper la situation dès le départ, c’est Cyril Hanouna en personne qui a décidé de prendre tous les risques pour pouvoir donner la parole aux manifestants. Comme l’a déclaré l’homme qui a souhaité s’exprimer en plein direct sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, celui-ci est venu pour dénoncer la situation des maîtres d’hôtel et des autres personnes de la restauration qui vivent actuellement des pressions incroyables au niveau financier.

C’est après avoir laissé la personne en question s’exprimer que Cyril Hanouna a justifié l’action des vigiles en expliquant qu’avec la situation qui est très compliquée en ce moment, il est difficile de laisser la parole à tout le monde. Toutefois, il aurait accepté de recevoir ces personnes dans son émission de débat Balance ton Post afin qu’ils puissent s’exprimer à nouveau sur l’antenne de C8 et en plein direct.

Des Maîtres d'hôtel en colère interrompent #TPMP en direct et @Cyrilhanouna leur donne la parole ! pic.twitter.com/a9EDZyBWZZ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

On peut enfin noter que ce n’est pas la première fois que l’émission est au cœur d’une grande polémique, notamment à cause du direct qui fait encore et toujours débat chez la plupart des personnalités françaises : certains refusent purement et simplement de tourner leurs émissions en direct pour ne pas prendre de risques ! A l’inverse, d’autres animateurs de télévision comme Thierry Ardisson ont revendiqué pendant des années faire du montage dans leurs émissions afin de proposer des émissions très condensées et rythmées où le téléspectateur n’a pas le temps de s’ennuyer…