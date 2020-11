Cyril Hanouna (Touche Pas à Mon Poste) : L’animateur tend un piège choc à René Malleville !

Même si les téléspectateurs sont habitués à ses frasques, cette fois-ci, il semble être allé un peu trop loin.

Tout le monde le sait, Cyril Hanouna aime charrier les personnes qui viennent sur les plateaux de son émission. Il adore faire de la plaisanterie et plusieurs de ses chroniqueurs ont déjà été ses victimes. Pourtant, ses taquineries ne font pas toujours plaisir à ces derniers. Lors du dernier numéro, ce fut René Malleville qui a été le dindon de la farce. Sauf que cette fois, il n’y avait pas que le chroniqueur qui avait été désemparé par la mauvaise blague de Cyril. Les internautes et les téléspectateurs n’ont pas hésité à le fustiger sur les réseaux sociaux…

Cyril Hanouna tend un traquenard au nouveau venu !

Ce n’est pas la première fois que le père de Bianca prend le chroniqueur pour cible. On se souvient que le 15 octobre dernier, Cyril Hanouna l’avait déjà piégé. L’animateur avait fait croire à l’arrivée du professeur Didier Raoult sur ses plateaux. Grande fut la surprise du chroniqueur lorsqu’il découvrit que ce n’était qu’un personnage interprétant le docteur spécialisé dans la maladie du coronavirus. Cette farce avait fait rire plus d’un, mais on était loin de se douter qu’il allait se permettre de se payer une nouvelle fois la tête de René Malleville.

Pourtant, c’est bel et bien ce qui arriva le jeudi 5 novembre dernier à un moment où le chroniqueur s’y attendait le moins. Durant cette émission, Cyril Hanouna et ses confrères attendaient l’arrivée d’un éminent personnage, un invité spécial sur le plateau de Touche Pas à Mon Post. Il s’agissait de Michaud-Valland.

C’est un spécialiste dont l’avis sur le covid-19 était très attendu, car il avait été annoncé comme le responsable de communication du professeur Didier Raoult. René Malleville était loin de se douter qu’il s’agissait à nouveau d’une plaisanterie. En effet, l’homme qui a fait son apparition était tout sauf Michaud-Valland, le médecin marseillais.

De nombreuses réactions de la part des internautes

Sur ce coup, on ne peut certainement pas dire que les internautes ont été tendres avec le père de Bianca. Ils n’y sont pas allés de main morte et Cyril Hanouna a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Les réactions n’ont pas tardé à fuser de part et d’autre et la majorité d’entre elles étaient loin d’être flatteuses de la personne de Cyril Hanouna.

Si les internautes ont exprimé leur mécontentement, la première réaction remarquée par les téléspectateurs fut celle de René Malleville lui-même. Ce dernier n’avait pas l’air de se réjouir de la situation. On peut bien comprendre qu’il se sente frustré puisque ça fait la deuxième fois en l’espace de quelques semaines qu’il se faisait avoir.

Le public prend la défense de René Malleville

Après cette nouvelle plaisanterie de Cyril Hanouna, le public s’est immédiatement rangé du côté du chroniqueur. Il faut reconnaître que les choses sont allées un peu loin cette fois puisque celui qui a joué le personnage du docteur Michaud-Valland a parfaitement assuré son rôle. Ce n’est qu’après cela que René Malleville s’est rendu compte de la supercherie.

Aussi, Cyril Hanouna n’a pu retenir son rire durant l’émission et cela a eu pour effet de choquer les téléspectateurs. Cette énième farce a du mal à passer puisque beaucoup le voient comme un véritable manque de respect. « C’est quoi ce manque de respect ? C’est des gamins ou quoi pour rigoler comme ça ? C’est pathétique » pouvait-on lire dans un commentaire sur Twitter. Cependant, René Malleville ne semblait pas trop en vouloir à l’animateur.