Cyril Hanouna – TPMP : il explique les raisons du départ du chroniqueur Matthieu Delormeau !

La nouvelle rentrée s’est faite en grande pompe sur l’émission TPMP. L’animateur Cyril Hanouna a retrouvé les plateaux ce 31 Août 2020 avec presque toute l’équipe de chroniqueurs. Néanmoins, Matthieu Delormeau ne sera pas de la partie en cette onzième saison de l’émission. Cyril évoque les raisons de ce départ et adresse un message émouvant au chroniqueur.

TPMP désormais sans Matthieu Delormeau

Matthieu Delormeau est l’un des chroniqueurs les plus connus de l’émission TPMP. Il est à la fois un chroniqueur, un animateur de télévision et un producteur. Il débutera sa carrière à la télévision par des chroniques sur plusieurs émissions. Il finit par faire huit ans de service à la NRJ12. Son rôle au sein de la chaîne était de développer deux rubriques. Il s’agit du magazine et de la téléréalité. En 2015 il rejoint le staff de l’émission Touche Pas à Mon Poste sur la chaîne C8. Il animera également plusieurs autres émissions sur la même chaîne. Mathieu finira par apparaître dans le film Bad Buzz en 2017.

Dans son rôle de producteur, il a bouclé plusieurs documentaires pour C8. Il s’agit entre autres de : La folle histoire de TPMP, La télé de Fogiel, Enquêtes paranormales… Notons que l’animateur a été au cœur de plusieurs polémiques durant sa période au sein de C8. Cinq ans après avoir intégré TPMP, Matthieu Delormeau quitte l’émission. Un fait dont a parlé Cyril Hanouna à la rentrée de l’émission TPMP.

Les raisons de son départ, Cyril en parle…

Matthieu Delormeau avait déjà annoncé son départ de l’émission en Juin 2020. Il avait même posté un tweet dans la journée d’hier afin de soutenir son mentor Cyril Hanouna. Avant la première émission de cette onzième saison, Cyril a tenu à mettre la lumière sur le départ de Matthieu. Selon Cyril, les raisons évoquées par Matthieu sont tout à fait compréhensibles.

Bonne chance à toute la bande pour ce soir sur @C8TV ! Je regarderai avec affection. Bonne rentrée à tous et à @Cyrilhanouna #tuvasdechirer — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) August 31, 2020

Interrogé par Le Parisien, Cyril affirme : « Il a besoin de souffler ». D’abord l’animateur a certifié avoir aimé travailler avec Matthieu Delormeau. Il affirme être « au spectacle » lorsque l’ancien chroniqueur était sur le plateau. Même s’il est le chef de troupe, le boulot de chroniqueur comporte plus de pression. Chaque chroniqueur doit donner son avis, ce qui n’est pas sans conséquences. On peut du coup comprendre que, Matthieu aurait besoin de se relaxer afin d’échapper à toute la pression de l’émission. Une envie que Cyril comprend aisément !

Matthieu sera toujours le bienvenue sur le plateau de TPMP

Cyril Hanouna ne s’est pas juste contenté d’expliquer les raisons du départ de Matthieu. Il lui a également adressé un message. « Il y aura toujours une place pour lui » a déclaré Cyril. C’est une manière de souhaiter le retour du chroniqueur à court ou moyen terme. De toute façon Cyril Hanouna a toujours été fidèle à ses anciens collaborateurs. On peut en avoir la confirmation dans les propos d’Enora Malagré.

L’ancienne chroniqueuse de TPMP a affirmé vouloir reprendre sa collaboration avec Cyril. En effet, les deux animateurs vont retravailler ensemble mais pas sur l’émission TPMP. Ils ont un projet qui tourne autour de l’univers du rap. Cela témoigne de la proximité des deux anciens collaborateurs de TPMP.

Par ailleurs, Cyril Hanouna sera vraiment débordé en cette nouvelle rentrée. Il devra présenter chaque soir trois émissions et assurer la gestion de ses autres projets. Mais cela ne l’a pas empêché de remodeler l’émission TPMP. On y retrouvera des nouveautés intéressantes (horaires, rubriques, chroniqueurs, invités). Une chose est sûre les téléspectateurs auront tout le ‘’fun’’ qu’il leur faudra pour s’éclater devant leur petit écran.