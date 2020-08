Cyril Hanouna (TPMP) : il invite une immense star française ce soir pour inaugurer la 1ère de cette saison !

Terminées les vacances sur la Côte d’Azur entouré de potes ! C’est la rentrée ce lundi 31 août pour Cyril Hanouna, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça va commencer fort avec une grande célébrité française : Gérard Depardieu !

Gérard Depardieu pour la 1ère de Touche pas à mon poste !

Comme annoncé, il y aura du changement dans l’air dans TPMP pour cette saison. En effet, Cyril Hanouna animera non pas une seule émission quotidienne, mais bel et bien 3. Ce sera donc 3 heures de direct pour l’animateur phare de C8.

La 1ère de la saison se déroulera ce lundi 31 août 2020, et c’est avec un invité de marque qu’il animera. Nous parlons-là du grand acteur Gérard Depardieu, un bel avantage pour Touche pas à mon poste qui débute le même jour que les autres talk-shows quotidiens, comme C à vous ou encore Quotidien.

Notons que Cyril Hanouna avait promis du lourd pour cette rentrée, et jusqu’ici, on peut dire qu’avec un tel parrain il n’a pas menti ! En effet, ce vendredi 28 aout 2020, il annonçait sur twitter que le lundi, les fans allaient adorer, puisque ce serait incroyable, à cause de l’invité du jour. Toutefois, il n’a pas donné de nom dans son tweet.

C’est au final par le journal Le Parisien, que l’on apprendra le nom de l’invité d’exception qui a mis Cyril Hanouna dans tous ses états le vendredi. Si certains ont pensé aux amis célèbres de l’animateur de TPMP comme Kev Adams ou Franck Gastambide, il n’en est rien.

Il s’agit cependant d’un grand acteur, dont le talent a dépassé les frontières avec un palmarès plus qu’impressionnant ! Cyril Hanouna accueillera donc Gérard Depardieu, qui rappelons-le, n’a jamais participé à l’émission Touche pas à mon poste.

Difficile à croire et pourtant…

Après l’annonce du Parisien, Cyril Hanouna lui-même a confirmé la venue de Gérard Depardieu en tant que tout 1er invité de la saison de Touche pas à mon poste. Apparemment surexcité par cette information, il a tweeté qu’il était comme un fou depuis qu’il a appris la nouvelle.

Cependant, on est en droit d’être quelque peu étonné par sa réaction, quand on sait que Gérard Depardieu avait par le passé eu des propos assez durs envers Cyril Hanouna. En effet, les 2 s’étaient déjà rencontrés une fois, et le retour de Gérard Depardieu à l’égard de Cyril Hanouna n’était pas du tout élogieux.

Lors d’une interview donnée au Figaro, il se lamentait en ces termes : « Les gens n’ont plus de culture et il n’y a plus d’identité culturelle. Quand des individus ont de la culture, on les rabaisse ! La culture, aujourd’hui, c’est Hanouna ! »

La question qui se pose maintenant est de savoir si l’animateur reviendra sur ces propos lorsque Gérard Depardieu sera sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il faut dire que Cyril Hanouna est connu pour être assez rancunier…

Le programme de Baba comme l’appelle ses fans, est particulièrement chargé pour cette rentrée. Pour rappel, il pilotera 3 programmes en direct, l’une à la suite de l’autre. Un véritable marathon pour Cyril Hanouna de 3 heures d’antenne, chaque soir.

La 1ère émission qu’il animera sera Balance ton post. Autour de cette table, il y aura de nouvelles recrues dont l’ancien conseiller de François Holland, Gaspard Gantzer. Par la suite, il y aura Touche pas à mon poste, et enfin, le jeu « A prendre ou à laisser » Avec tout ce qui l’attend, Cyril a eu raison d’avoir profité à fond de ses vacances !