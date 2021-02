Cyril Hanouna dans TPMP : l’improbable situation, Isabelle Morini Bosc a cogné sa tête sur la paroi

L’émission du 18 janvier était assez conséquente puisque plusieurs sujets ont été abordés notamment celui pour le petit garçon de 15 mois. Ce dernier a été retrouvé par son papa blessé alors qu’il était à la crèche. La maman a livré un témoignage bouleversant et Cyril Hanouna a tenté de faire avancer le dossier pour qu’elle sache enfin la raison des blessures. En parallèle, les chroniqueurs ont pu débattre concernant les émissions du week-end avec notamment la Lettre. Alors que Bernard Montiel était en train de réagir, Isabelle Morini Bosc a oublié qu’il y avait une paroi en plexiglas, elle a donc cogné sa tête.

Cyril Hanouna ne peut retenir son rire en direct

La situation était totalement inattendue, mais comment la chroniqueuse n’a-t-elle pas pu voir la paroi ? Cette dernière est présente sur le plateau de TPMP depuis de longs mois, car les équipes de Cyril Hanouna ont trouvé cette astuce pour lutter contre la propagation du virus. Vous aviez le même concept dans l’émission A prendre ou à laisser et la chaîne C8 a envisagé la même configuration pour TPMP. Cela permet aux chroniqueurs d’être présents sur le plateau et ce fut aussi le cas pendant le confinement de la fin d’année.

Il y a toutefois un changement important, car le public est au rendez-vous uniquement avec des écrans dans les tribunes .

. Toutefois, avec la vidéo dévoilée par TPMP sur Twitter, vous ne pouvez pas manquer les rires sur le plateau.

Cyril Hanouna a bien sûr relevé cette vanne et il n’a pas hésité à tacler Isabelle Morini Bosc qui tenait un côté de sa tête.

La caméra a d’ailleurs filmé le petit choc, mais au vu des rires de la chroniqueuse, elle n’a sans doute pas été blessée.

.@AdrienTaquet, Secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, réagit au témoignage de Sophia, dont l'enfant a été gravement blessé dans une crèche ! #TPMP pic.twitter.com/freFE1aScY — TPMP (@TPMP) January 18, 2021

La scène a toutefois amusé tous les chroniqueurs et le présentateur à savoir Cyril Hanouna qui a évoqué d’autres sujets au cours de cette émission notamment le reportage sur le professeur Raoult. L’avocat de ce dernier était même présent autour de la table et sa franchise a clairement été appréciée. Si certains ont pensé que le reportage était juste, d’autres ont estimé qu’il avait été à charge du début jusqu’à la fin alors que l’avocat estimait qu’il était inutile.

Cyril Hanouna évoque le passage de Brigitte Macron

En parallèle de ce petit incident sur le plateau qui a été sans gravité, Cyril Hanouna a évoqué le passage de Brigitte Macron sur TF1 au cours du week-end. La Première Dame intervient pour les pièces jaunes qui ne peuvent pas se dérouler comme les années précédentes à cause de la crise sanitaire. Vous ne déposez donc pas des tirelires ou encore des pièces, mais vous pouvez réaliser quelques dons sur Internet notamment. Elle était donc présente sur le plateau du JT pour évoquer la situation tout en précisant qu’elle se ferait vacciner dès que son tour sera venu.

"Merdique (…) Ce n'est pas une enquête ça" #TPMP — TPMP (@TPMP) January 19, 2021

Cyril Hanouna a apprécié sa franchise et sa sérénité sur le plateau, il a d’ailleurs conseillé à la Première Dame de parler plus souvent puisque cet exercice a été très intéressant. A contrario, Bernard Montiel a révélé que l’épouse d’Emmanuel Macron n’aimait pas forcément se présenter à la télévision notamment pour parler. Cette fois, c’était donc pour une bonne cause et elle n’est pas seulement en faveur des pièces jaunes, elle défend aussi les Hôpitaux de France, elle avait notamment été très présente pendant le premier confinement lors du début de la crise sanitaire.

Vous avez donc à nouveau rendez-vous avec Cyril Hanouna ce soir et sur Instagram, il y a désormais les vidéos pour la préparation de l’émission.