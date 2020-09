Cyril Hanouna très surpris par la nouvelle mine et la perte de poids de Kelly Vedovelli !

Une Kelly Vedovelli très en forme

Si certains chroniqueurs de TPMP comme Matthieu Delormeau et Cédric Cizaire ont quitté l’émission, d’autres en revanche sont restés fidèles à leurs postes. C’est le cas de Kelly Vedovelli, ce qui a beaucoup réjoui ses admirateurs. De plus, pour cette première diffusion de TPMP après ce long moment d’arrêt, ces derniers ont eu le plaisir de revoir leur chroniqueuse adorée dans une forme excellente. Son joli bronzage et sa perte de poids ne sont pas passés inaperçus, à tel point que Baba lui-même a été très impressionné.

Alors, il en a fait la remarque après avoir dit bonjour à sa chroniqueuse. « Elle est bronzée celle-ci hein ! », « C’est incroyable » a-t-il dit, ce que Kelly Vedovelli répond gentiment par « j’essaye ». Ensuite baba lui a fait remarquer qu’elle avait perdu du poids, ce que Kelly répond par : « Oui, j’ai passé mon été à éliminer ». Ensuite, quand on a fait défiler sur le plateau de TPMP plusieurs photos de vacance de Kelly Vedovelli en maillot de bain, Cyril, quelque peu gêné, s’est exclamé avec un « Ah oui ! Ah oui ». Ensuite, quand Kelly Vedovelli parle de ses vacances d’été, elle a employé ces termes : « Repos, farniente, Saint-Raphaël avec les potes, tournesols en Vendée ». Ces mots signifient visiblement que la chroniqueuse a passé un été merveilleux. C’est surement ce qui lui a permis de revenir sur le plateau de TPMP avec une bonne dose de motivation à la clé.

Beaucoup de nouveauté sur le plateau de TPMP

Touche pas à mon poste est de retour sur la chaine C8 après un arrêt de plusieurs mois. Pendant toute la période de confinement, la plage horaire de TPMP, a été occupée par des émissions comme Ce soir chez Baba ou C que du kif. Toutefois, maintenant qu’il est de retour, l’émission promet une onzième saison avec encore plus de délires et beaucoup de nouveautés, à commencer par une nouvelle plage horaire. En effet, désormais, l’émission sera diffusée de 18h45 à 20h15, c’est-à-dire, entre l’émission À prendre ou à laisser et Balance ton post. Le plateau a également rapetissé et se démarque par l’ajout d’une grande touche de modernité. Par contre, la couleur violette qui a déjà dominé sur le plateau pendant la 10e saison a été maintenue. À cela s’ajoute la présence d’une horde de nouveaux chroniqueurs qui sont venus prêter main-forte à l’équipe de Cyril. Parmi eux, Patrice Lafont, Priscilla Liaud, Vincent Perrot, et Ben H.

Une nouvelle saison qui commence avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Belmondo

Ce retour de TPMP est salué par de nombreux téléspectateurs. En effet, il faut dire que c’est une émission qui fait exploser l’audience à chacune de ses diffusions. Outre le fait que Cyril Hanouna ait misé sur de nouvelles recrues et un plateau totalement rénové, il a tenu à faire de cette émission un moment mémorable. C’est pourquoi Baba a accueilli sur son plateau le grand acteur français Gérard Depardieu comme il l’a annoncé quelques jours auparavant. Il y a eu également l’intervention de Jean-Paul Belmondo qui a honoré l’émission en envoyant un court message au tout début de l’émission. « Bonne émission et bonne rentrée » a-t-il dit, très souriant, à toute l’équipe de Touche pas à mon poste ainsi qu’aux téléspectateurs.