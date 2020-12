Cyril Hanouna : un chroniqueur abandonne TPMP pour rejoindre l’émission de Laurent Ruquier !

Des identités révélées au grand jour

Une nouvelle page se tourne pour Laurent Ruquier. Le mois de juillet 2020, ce dernier a fait ses adieux à « On n’est pas couché ». Après quelques semaines de répit, le présentateur est désormais d’attaque pour une toute nouvelle émission, « On est en direct ». Cette dernière sera au rendez-vous sur France 2 à partir du samedi 26 septembre, aux alentours de 23h30.

Laurent Ruquier veut monter la barre haute à travers son talk-show. Il a donc choisi de présenter « On est en direct » d’une autre manière. Notamment dans une ambiance beaucoup plus intimiste dans laquelle il pourra inviter plusieurs personnalités. Lors de son passage dans les colonnes de Télé-Loisirs, l’animateur n’a pas pu s’empêcher de donner un avant-goût. Quant à la nouvelle émission. « Je me baladerai entre différents plateaux, en fonction des séquences. L’espace ne sera pas unique puisque les lieux seront différents. Il y aura un bar, un piano, de petites tables et beaucoup d’invités ! » a-t-il confié, ce lundi 14 septembre.

Le présentateur phare de France 2 a également tenu à dévoiler les noms de quelques membres de son équipe. Ces deniers qui seront à la charge de « donner leur avis sur l’actualité avec humour ». Dès lors, les téléspectateurs pourront retrouver Philippe Caverivière. Un auteur de Nicolas Canteloup qui officie également sur RTL. Léa Landro, un membre de l’équipe d’Anne Roumanoff sur Europe 1, dans l’Info du vrai. Donel Jack’sman, un ancien animateur de l’after de « La France a un incroyable talent » sur M6. Sans oublier l’ancien chroniquer de Cyril Hanouna, Cédric Cizaire. Ce dernier est un auteur pour « Touche pas à mon poste » pendant trois ans.

Le malheur du camp C8 fait le bonheur de celui de France 2

Ce n’est plus nouveau pour les téléspectateurs qu’entre Cyril Hanouna et Laurent Ruquier, ce n’est pas le grand amour. Les deux animateurs n’hésitent pas à l’afficher aux yeux du grand public. Cependant, le départ de Cédric Cizaire de la bande de C8 pour France 2 ne fera qu’empirer cette situation.

Cyril Hanouna n’a nul apprécié le fait que l’un de ses poulains s’en va vers une autre chaîne. Tels ont été les cas de Camille Combal ou encore Bertrand Chameroy. Dès lors, l’envol de Cédric Cizaire n’en demeure pas le reste. Pour preuve, il n’a pas fallu beaucoup de temps à l’animateur-star de C8 pour exprimer son amertume. En effet, il n’a pas voulu cacher son dépit. Cyril Hanouna a ainsi exprimé que ce départ pour la concurrence est tout simplement une pure trahison. C’est donc avec certitude que cette histoire sera pendant longtemps l’objet de débat. Au sein de l’équipe « Touche pas à mon poste ».

Quant à Laurent Ruquier, il est au comble de son bonheur puisque son rêve est devenu réalité. Outre le fait qu’il est entouré d’une équipe de tonnerre, un détail lui a énormément fait plaisir. En effet, il a toujours souhaité de présenter une émission en direct. « Pendant l’animation d’“On n’est pas couché”, j’ai suffisamment souffert. Notamment en ce qui concerne le décalage entre l’enregistrement et la diffusion de l’émission. Avec “On est en direct”, ce sera bien en live. Tout sera différent, en matière de liberté de parole et de réaction à l’actualité. L’émission cultivera son côté inattendu. » A-t-il confié au micro de Télé-Loisirs. Quoi qu’il en soit, le nouveau talk-show de Laurent Ruquier s’annonce très prometteur. Dès lors, pour le samedi 26 septembre, le présentateur phare de France 2 s’attend d’un nombre conséquent d’audiences.