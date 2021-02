Cyril Hanouna : une candidate le questionne sur sa vie amoureuse à l’occasion de la St Valentin !

Le moins que l’on puisse dire concernant Cyril Hanouna, l’animateur sur C8 des jeux A prendre ou à laisser et de Touche Pas à Mon Poste, c’est que celui-ci est encore et toujours dans des scandales assez impressionnants. En effet, on ne compte plus aujourd’hui le nombre de personnes qui ont eu l’occasion de voir des émissions de l’animateur et d’être assez choqués par ce qu’ils ont vu. Ce n’est d’ailleurs sûrement pas un hasard si l’animateur a pu recevoir de nombreuses plaintes de la part du CSA par le passé.

Avec des émissions de télévision qui ne font pas toujours dans la dentelle, on peut dire que Cyril Hanouna ose vraiment tout dans ses émissions, et d’ailleurs on a encore pu le voir cette semaine dans Balance ton post avec des invités qui ont été assez scandaleux selon certains internautes qui n’ont pas hésité à tout balancer sur Twitter notamment grâce au hashtag de l’émission.

Mais s’il y a bien une autre émission qui fait parler d’elle en ce moment, c’est bien le jeu télévisé A prendre ou à laisser, où il se passe des scènes très intéressantes depuis quelques jours à l’antenne !

Les candidats du jeu A prendre ou à laisser font tout pour pouvoir impressionner l’animateur Cyril Hanouna

Cela fait maintenant plusieurs jours que l’on peut avoir l’occasion de voir des candidates assez impressionnantes dans le jeu A prendre ou à laisser qui semblent vraiment prêtes à toutes les concessions possibles et imaginables pour impressionner Cyril Hanouna, l’animateur de ce jeu mythique que l’on pouvait voir il y a de cela plusieurs années déjà sur TF1 avec l’animateur Arthur.

Mais si les candidates font tout leur possible pour essayer de séduire l’animateur Cyril Hanouna, ce n’est peut être pas un hasard ! En effet, il se trouve que l’animateur et producteur fait aujourd’hui absolument tout pour pouvoir protéger sa vie privée et familiale, à tel point qu’aujourd’hui il ne prend presque plus la parole publiquement pour évoquer son fils Lino notamment.

Cette fois-ci, c’est donc dans l’émission A prendre ou à laisser qu’il présente sur C8 et qui fait un très gros carton qu’une candidate à décider de tout faire pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière la vie sentimentale de Cyril Hanouna…

Cyril Hanouna contraint de répondre sur sa vie amoureuse dans A prendre ou à laisser, découvrez sa déclaration

Alors que la St Valentin approche et que tous les couples en France s’apprêtent à fêter cela, c’est la candidate Beverly qui est agent SNCF qui a décidé de poser une question à Cyril Hanouna que personne ne pensait possible.

L’animateur, qui ne parle presque jamais de sa vie privée, aurait très bien pu ignorer complètement la demande de la candidate ou alors lui demander de choisir une autre question afin de ne pas la diffuser à l’antenne.

Mais il se trouve que la candidate a demandé clairement s’il avait une Valentine à Cyril Hanouna, et comme vous avez pu le voir à l’antenne sa réponse a été assez gênante. En effet, l’animateur a fait comme il pouvait pour esquiver la question et a plutôt préféré faire une blague pour ne pas pouvoir répondre sérieusement. Cela à de quoi faire jaser dans les chaumières !