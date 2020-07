Cyril Hanouna : victime d’un accident, il est hospitalisé en urgence ! Les fans de TPMP sont très inquiets !

Les raisons pour lesquelles il partagea cette information avec ses followers sont évidentes : il souhaitait rassurer ceux qui s’inquièteraient de son état de santé et de sa capacité à animer l’émission.

L’accident choque sa communauté, mais est heureusement sans gravité

Le 24 juillet 2020, Cyril Hanouna fut victime d’un accident de vélo. Pour celui qui pratique le sport plusieurs fois par semaine, le drame est dur, puisqu’il ne pourra plus faire d’exercice pendant un certain temps. Il se rendit à l’hôpital immédiatement, mais il informa auparavant ses fans, comme en témoigne ce tweet, qu’il a émis peu après l’accident :

« Les chéris je ne voulais pas vous angoisser mais j ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave. Heureusement j ai pu contrôler la chute et éviter le pire mais le bras est touché et le poignet cassé a priori. Je vais à l hôpital je vous tiens au courant »

Une fois les examens passés, il écrivit :

« Bon, bah, les chéris !!! Pas d’opération, mais attelle pendant 4 à 6 semaines, petite tanasse, mais ça aurait pu être bien pire. Je vous aime fort »

Dès lors, des dizaines de messages de soutien affluèrent de la part de ses milliers de fans, rassurés quant à la santé de leur idole, et manifestant leur soulagement à l’idée que le présentateur ne soit pas trop touché.

On reconnaît le courage de cet homme qui, hors des plateaux de télévision, ne perd pas son sourire, et conserve un agréable sens de l’humour, en pensant avant tout à ses fans. Son affection pour ses followers ne se démentit pas pour l’occasion. Il est probable que la vague d’encouragements qui suivit lui donna beaucoup de plaisir, le confortant dans son image de star adulée. « Tu ne vas donc pas pouvoir te préparer pour Roland-Garros. Le plus important, c’est que tu vas mieux », écrit un de ses fans.

Une saison impactée par l’événement : pourra-t-il présenter son émission phare?

Si certains incitent l’animateur à venir présenter Touche pas à mon poste, dans une année qui sera, selon lui-même, exceptionnelle, d’autres s’inquiètent de son état. Ils voudraient qu’il se repose avant tout. Le présentateur est connu pour son acharnement au travail, et il est probable qu’il continue à exercer comme avant son accident.

Il est connu de chacun, et particulièrement de ceux qui le suivent de près, que Cyril Hanouna n’est pas habitué à se ménager, et, si le sport constitue pour lui un défouloir, il n’en reste pas moins qu’il ne saurait se passer de travail pour une longue période. C’est pour cette raison que, conscients que tout aurait pu très mal se passer, certains conseillent à Cyril Hanouna de diminuer son rythme de travail, afin de hâter sa guérison et souhaitant le retrouver bientôt au meilleur de sa forme. Néanmoins, ses followers gardent dans l’ensemble une attitude positive et confiante.

L’échéance de Touche pas à mon poste approche et, pour cette année qui s’annonce chargée, le présentateur souhaite revoir le style de son émission. Il va notamment changer le décor et remplacer certains de ses chroniqueurs, ce qui pourrait donner une nouvelle impulsion à son émission, sans déplaire aux spectateurs de longue date.