Cyril Lignac : avec sa fiancée Déborah, ils passent à une étape supérieure de leur relation, ses fans sont ravis !

Cela fait un an, que le pâtissier et chef cuisinier Cyril Lignac et sa charmante fiancée Deborah sont en couple. On dirait bien que leur histoire marche si bien, qu’ils seraient sur le point de concrétiser de grands projets.

Du succès dans les affaires, et dorénavant en amour aussi !

Cyril Lignac connu pour avoir été en couple avec l’actrice française Sophie Marceau et Marine, est maintenant casé. Le pâtissier est l’un des plus grands chefs de sa génération, et il est aussi le patron de nombreuses boutiques de pâtisseries, de restaurants, et bars en France.

Cela ne l’empêche pas d’être fidèle à la chaîne de télévision qui a aidé à le faire connaître, M6. Il faut dire que grâce aux nombreux programmes télévisés auxquels Cyril Lignac participe, sa réputation a dépassé les frontières, et il est devenu une vedette du petit écran, suivi par plus 2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Sa dernière en date, est l’émission Tous en cuisine sur M6, qui a rythmé le quotidien de nombreux français pendant le confinement. Le succès a été tel, que l’émission est relancée depuis quelques jours. Cette fois, il a un co-animateur avec lui, et des célébrités sont parfois invitées, comme ce fût le cas de la chanteuse Jennifer et de sa famille.

On peut ainsi dire que la carrière de l’ancien juré de Top chef, se porte comme un charme. Quant à sa vie amoureuse, tout porte à croire qu’il souhaite que tout aille dans le bon sens, puisqu’il semblerait que le pâtissier se démène pour accorder du temps à sa belle.

D’après des sources proches de notre chef, l’emploi du temps plus que chargé de Cyril Lignac, ne serait pas étranger à ses précédentes ruptures amoureuses. Toutefois pour le moment, Cyril Lignac et son actuelle fiancée Déborah vivent leur histoire à distance, étant donné que cette dernière vit à Saint-Tropez dans le sud de la France, et Cyril à Paris.

Agée de 41 ans, Déborah est une bijoutière, maman de 3 enfants. Pour se voir, le couple est obligé de faire des aller-retour, mais il semblerait qu’ils sont sur le point de remédier à cette situation…

Les projets de couple des 2 fiancés

La distance entre les tourtereaux commence à leur peser, et tout porte à croire que Cyril Lignac et Déborah sont sur le point de s’installer ensemble à Paris. D’après des sources, ce ne serait qu’un début dans les grands projets qu’ils ont ensemble, puisqu’il serait même question de mariage et de bébé !

Notons qu’à 42 ans, Cyril Lignac n’a pas encore d’enfant, contrairement à sa chérie qui en a déjà 3. S’il est prêt à devenir père, Déborah également semble prête à avoir un autre bébé.

Pour ce qui est de leur vie commune, il se pourrait que cela arrive bien plus tôt, et surtout d’ici quelques semaines. D’après des rumeurs, Cyril Lignac serait sur le point d’épouser sa fiancée.

Les projets ne manquent donc pas pour Cyril Lignac, qui semble cette fois, avoir bel et bien trouvé chaussure à ses pieds. Entre le tournage en arrêt du Meilleur Pâtissier pour cause de Covid, son émission Tous en cuisine, et tous ses autres projets personnels, Cyril Lignac serait également sur le point d’ouvrir un restaurant à Paris.

Même si on se demande où il trouve le temps et l’énergie pour tout cela, on ne peut que lui souhaiter le meilleur !