Cyril Lignac : le chef un peu gêné par les compliments d’Héloïse Martin dans « Tous en cuisine » !

C’est l’actrice Héloïse Martin qui débarque dans Tous en cuisine ce mercredi 2 septembre, accompagnée de sa bonne humeur. D’ailleurs, la belle n’a pas manqué de taquiner à plusieurs occasions le célèbre chef, avec des compliments assez coquins, dès que c’était possible. On a remarqué que Cyril Lignac a eu l’air légèrement troublé…

Héloïse Martin dans l’émission Tous en cuisine…

C’est en direct que l’homme d’affaires et chef renommé Cyril Lignac, prépare des plats délicieux, en compagnie des téléspectateurs, et de ses invités qui diffèrent chaque soir. Mercredi 2 septembre 2020, Cyril qui est toujours secondé par Jérôme Anthony, a donc cuisiné en 50 mn, un dîner qui promettait d’être particulièrement délicieux.

L’émission Tous cuisine qui est née du confinement, réjouit toujours les téléspectateurs. Notons que le présentateur Jérôme Anthony est intervenu du verger de figuiers à Solliès-Pont. En effet, pour l’entrée, le chef étoilé avait prévu d’utiliser ce fruit ultra gourmand qui est de saison. On a eu droit à des figues mijotées en salade avec burrata et sésame.

Pour ce 3e tous en cuisine, le chef Cyril Lignac et le présentateur Jérôme Anthony ont reçu une jeune actrice débordante d’énergie. En effet, il faut rappeler qu’à chaque émission, il y a des célébrités qui viennent cuisiner avec le chef, en direct de chez eux, en plus des invités anonymes. Tous s’efforcent de suivre les gestes de Cyril Lignac en cuisine, afin de refaire la même recette que lui.

C’est ainsi que le lundi et le mardi, les téléspectateurs et les invités ont eu la bonne surprise de voir Anne Roumanoff et Julie Ferrier cuisinées avec eux en direct. Mercredi, c’était le tour de l’actrice Héloïse Martin de faire son possible pour suivre les instructions du chef Cyril Lignac.

Cette dernière qui apparemment apprécie bien le chef, n’a pas hésité à le complimenter assez souvent. Inspirée par les fruits du jour, Héloïse Martin a commencé par découper une figue en cœur, pour complimenter Cyril Lignac.

Des compliments à faire rougir le chef !

Si le chef a réagi de temps en temps aux taquineries, il a quand même semblé assez gêner. En matière de compliments, Héloïse Martin ne s’est pas fait prier. C’est ainsi que lorsque le chef a voulu savoir ou en était son célèbre apprenti du jour en matière de découpe de fruit, cette dernière lui a répondu tout en lui faisant voir ses morceaux de figues : « Tu coupes vachement bien les figues ».

Cyril Lignac s’est contenté de remercier l’actrice, qui ne s’est pas laissée faire et a poursuivi : « C’est sensuel, de couper des figues… ». Ce coup-ci, le chef n’a pas fait de commentaires. Cependant, Cyril Lignac a également lâché une petite taquinerie à l’endroit d’Héloïse Martin.

Il a comparé l’actrice à une 1ère de la classe : « Toi à l’école tu étais au premier rang, j’aurais aimé avoir une copine comme toi. Peut-être que j’aurais eu mon BAC… ». Ce a quoi Héloïse Martin a répondu qu’elle était effectivement déléguée de sa classe. Cyril Lignac a répliqué qu’il l’avait senti.

Encouragée, Héloïse Martin a complimenté à nouveau le chef : « Tu mélanges super bien en tout cas Cyril… Tout nickel ! ». A ce niveau, Cyril Lignac a paru un peu gêné, et s’est contenté de répondre par un simple merci à son apprentie décidément très admirative de son talent. Une joute verbale qui aura le mérite d’amuser les invités anonymes et les téléspectateurs.