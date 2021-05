Cyril Lignac complètement dépassé, il demande de l’aide à un autre animateur pour Tous en cuisine !

Il se trouve que s’il y a bien un programme qui a pu se faire remarquer pendant le confinement en 2020, c’est bien l’émission désormais mythique de Tous en cuisine sur M6, présentée par le cuisinier Cyril Lignac. Si le concept prête à sourire aujourd’hui, il était complètement révolutionnaire il y a de cela près d’un an. À l’époque, peu de français avaient l’habitude d’utiliser les visioconférences, avec des outils comme Zoom ou encore Skype.

Tous en cuisine : la recette du succès pour Cyril Lignac pendant le confinement

Mais avec son émission diffusée quotidiennement, on peut dire que Cyril Lignac a fait un carton plein. En effet, ce dernier a eu une idée brillante avec toute l’équipe de production, et on peut dire que par la suite, les plus grandes stars françaises se sont même précipitées pour pouvoir participer au programme qui est désormais très demandé par les français.

En effet, cela a pu avoir l’avantage de montrer que tous les français pouvaient être en mesure de cuisiner et de passer de bons moments en famille. Pour la chaîne M6, cela a été une très belle opportunité, c’est le moins que l’on puisse dire. A l’époque, bon nombre d’émissions très populaires, comme Affaire Conclue sur France 2, ou encore Les 12 coups de midi sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann, avaient été contraintes de complètement arrêter les tournages. Toutefois, on a pu apprendre récemment que Cyril Lignac n’avait pas travaillé entièrement seul pour l’animation de Tous en Cuisine…

Cyril Lignac : complètement tétanisé par la présentation de Tous en cuisine

Personne ne s’attendait à apprendre de nouvelles révélations concernant l’émission Tous en cuisine qui a désormais vu le jour il y a de cela près d’un an. En effet, à l’époque, les téléspectateurs étaient très nombreux à vouloir regarder de nouvelles émissions à la télévision. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire du coronavirus, bon nombre d’entre elles ont été contraintes de s’arrêter.

En proposant un programme culinaire chaque jour, M6 a pu frapper très fort avec son émission Tous en cuisine, mais il se trouve que Cyril Lignac a pu bénéficier d’une aide précieuse qui a pu lui permettre de présenter cette émission désormais mythique avec l’animateur Jérôme Anthony.

Il a récemment fait des révélations complètement dingues lors d’une interview pour TV Magazine où il est revenu en détail sur toutes les coulisses de cette émission assez incroyable et qui était assez novatrice l’an dernier. En effet, Cyril Lignac était tout simplement tétanisé comme il a pu le révéler…

Cyril Lignac : cette aide très précieuse dont il a bénéficié pour l’émission Tous en cuisine

C’est contre toute attente que l’on a pu découvrir que Cyril Lignac avait pu bénéficier de l’aide d’une personnalité mythique de la télévision française pour ses débuts dans l’émission quotidienne Tous en cuisine.

En revanche, il ne s’agit pas de son ami, le présentateur Jérôme Anthony, mais du présentateur du Grand Journal de Canal Plus, Michel Denisot. Considérant l’animateur comme un modèle pour lui, Cyril Lignac n’a pas hésité une seconde à raconter qu’il n’hésitait pas à débriefer chaque nouvelle émission avec lui pour récolter ses précieux conseils.