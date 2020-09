Cyril Lignac contesté, des internautes remettent en cause sa technique de cuisson de la viande !

Malgré qu’il soit un chef étoilé reconnu, Cyril Lignac n’est pas à l’abri des donneurs de leçon sur les réseaux sociaux. Celui qui fait partie des personnalités télévisuelles préférées des Français, a vu l’une de ses techniques de cuisson remise en cause par des internautes un peu trop pointilleux.

Une vidéo de Cyril Lignac divise les internautes

Actuellement, c’est un fait incontestable, que Cyril Lignac soit l’un des chefs cuisiniers les plus appréciés en France. Malgré cela, la moindre incartade, qu’elle soit vérifiée ou non, lui est immédiatement reproché à travers les réseaux sociaux.

Cela n’a pas manqué ce samedi 5 septembre 2020, après qu’il ait publié une vidéo sur son compte Instagram. Il faut dire que grâce à ses émissions sur la chaîne M6, Cyril Lignac est devenu une célébrité du paysage audiovisuel français. D’ailleurs, l’une de ses émissions cartonnent en ce moment, et il s’agit de « Tous en cuisine ».

Pour rappel, c’est une émission qu’il anime en direct de sa cuisine, avec des personnes qui essayent de faire comme lui depuis leur cuisine également, par écrans interposés. Née dans la période du confinement, l’émission Tous en cuisine a trouvé son public, et dorénavant, un invité prestigieux y participe à chaque fois.

Cyril Lignac est un chef étoilé et un homme d’affaires qui a su séduire son public, non seulement par son talent de cuisinier et de pâtissier, mais également par son humour et son franc-parler. A la télé depuis plus d’une quinzaine d’années maintenant, sa renommée a dépassé les frontières de la France.

L’une des rançons du succès, c’est d’être scruté sous toutes les coutures, surtout sur les réseaux sociaux. Aussi, les plus de 2,5 millions d’abonnés du chef, n’en ratent pas une miette, et sont prêts à suivre ses publications.

C’est ainsi que le chef a filmé la cuisson de 2 magnifiques pièces de viandes, et l’a posté sur son compte. Elles étaient posées sur un grill, et était en train de rôtir avec de la braise en bas. Le problème est que sur la vidéo, on voyait des flammes s’élevées certainement sous l’action de la graisse, et léchées la viande.

Cette succulente vidéo réalisée par Cyril Lignac dans l’un de ses restaurants « Aux Près » dans le quartier latin, a divisé les internautes.

Des abonnés plus cuisiniers que le chef !

Après la vidéo postée du chef, il y a eu de différentes réactions. Déjà, il y a ceux qui en ont eu l’eau à la bouche, et qui ont apprécié la vidéo de Cyril Lignac. C’est ainsi qu’on pouvait lire les commentaires des fans qui disaient : « On arrive dans trente minutes, c’est bon pour toi ? », « Des grillades ! J’adore !! Bon service Chef ! », Etc.

Au même moment, il y avait ceux qui ne laissent rien passer, et qui remarquent la moindre incartade. Ce qui les a intéressé, c’était la taille des flammes jugée trop haute ! Ils se sont donc permis de critiquer la technique de cuisson du chef. Dans leurs commentaires on pouvait lire : « Trop de flammes sur la viande ce n’est pas top, merci pour ce partage ! », « On dit que les flammes directes sur la viande ce n’est pas bon, c’est cancérigène, fais gaffe ! », « Trop de flammes, viande cramée ».

Parmi tous ces cuisiniers en herbe, certains ont essayé de défendre le chef. L’un des internautes qui apparemment s’y connaît très bien en matière de cuisson de viande, est intervenu en ces termes : « Les flammes sont bien placées… Je suis moi-même chef, juste savourez… la viande va être comme il faut !! Lâchez prise… ». Voilà qui est bien dit !