Cyril Lignac : enfin il partage son secret pour une pâte à crêpes sans grumeaux !

Cyril Lignac est toujours au rendez-vous même pour les fêtes de fin d’année, il a repris du service dans l’émission Tous en Cuisine et il vous partage son incroyable secret pour cette pâte à crêpes. L’astuce fonctionne aussi pour les pancakes que vous pourrez déguster au petit-déjeuner avec de la pâte à tartiner, de la confiture ou juste de la marmelade.

Il y a souvent un problème qui se glisse au coeur de cette recette puisque les grumeaux sont souvent insupportables et ils entachent également la dégustation.

Comment réaliser cette fameuse recette ?

Il y a quelques jours, Cyril Lignac qui est l’un des chefs les plus appréciés par les Français, ses recettes sont donc étudiées sous toutes les coutures. Vous pouvez d’ailleurs le retrouver sur son compte Instagram puisqu’il propose souvent des recettes et des vidéos. Il est aussi tous les soirs depuis quelques jours sur M6 pour le plus grand plaisir des fans de l’émission. Pour les fêtes de Noël, il a eu l’occasion de réaliser un crumble ou encore une délicieuse bûche que l’humoriste Inès Reg a pu réussir avec aisance.

Pour Cyril Lignac, il faut mélanger la farine, le sucre puis les oeufs au centre de cette mixture en créant un petit puits .

. Pour éviter que la pâte colle au fouet ou que des grumeaux apparaissent, Cyril Lignac a une technique incroyable.

Le chef conseille de verser petit à petit le lait dans la pâte tout en mélangeant délicatement et sans arrêter.

Vous n’aurez donc pas les grumeaux et votre pâte à crêpes ou à pancakes sera forcément bien lisse et donc délicieuse. Vous pouvez aussi ajouter le parfum que vous souhaitez à savoir de la cannelle, du miel ou encore de la vanille, et même de la fleur d’oranger si vous appréciez ce goût.

Attention à la préparation des crêpes

Vous avez une pâte bien lisse et sans les grumeaux, c’est déjà une petite victoire, mais il faut désormais façonner les petites crêpes. Vous avez donc besoin d’une poêle totalement adaptée et assez grande pour avoir de belles crêpes, mais pour avoir des pancakes, vous pouvez opter pour une version plus petite. Pour Cyril Lignac, la première crêpe est toujours ratée et c’est normal puisque vous ne connaissez pas encore la température de la poêle et vous ne gérez pas forcément la quantité de pâte.

Vous versez la pâte de façon homogène sur l’ensemble de la poêle et vous attendez qu’elle se décolle légèrement pour la retourner. Si vous souhaitez réaliser des crêpes Suzette, vous devez mélanger du sucre glace, du jus d’orange et du beurre. Cela permet de les enduire légèrement pour la seconde cuisson et vous devriez apprécier le goût. Bien sûr, Cyril Lignac vous conseille pour cette recette d’avoir une vraie poêle à crêpe puisque les bords sont beaucoup plus fins. Vous aurez alors un contour croustillant pour les crêpes. Si vous avez un appareil pour la raclette, vous aurez aussi un rond pour réaliser les crêpes.