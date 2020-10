Cyril Lignac : il dévoile son astuce pour ne pas grossir dans le Meilleur Pâtissier !

Le Meilleur Pâtissier saison 9 est diffusé sur M6 depuis le 30 septembre et sur RTL TVI depuis le 5 octobre. Présentée par Julia Vignali, les fans de cette émission peuvent compter sur son jury pour apprendre des petits secrets de cuisine et même pour perdre quelques kilos.

Cyril Lignac livre son petit secret pour ne pas prendre des kilos dans Le Meilleur Pâtissier

Cyril Lignac, jury du Meilleur Pâtissier aux côtés de Mercotte, est connu pour ses petits secrets de cuisine. Après avoir fait parler de lui dans la célèbre émission « Tous en cuisine » où il a révélé de nombreuses recettes pour les pâtisseries, l’animateur de 42 ans a expliqué son secret pour ne pas prendre du poids. L’émission de Julia Vignali donne la possibilité aux passionnés de la cuisine de faire parler leur génie et les jurés sont tout le temps impressionnés par les desserts des différents candidats qui mettent tout en place pour séduire les juges. Toutefois, Mercotte et Cyril Lignac appelés à goûter tous les plats des candidats, peuvent sortir du tournage avec des kilos en plus. Contrairement à ce que certains peuvent penser, l’ancien chef de Tous en cuisine surveille sa ligne et ne semble pas affecté par les problèmes liés à la prise de poids.

Dans la diffusion de Le Meilleur Pâtissier de ce mercredi, Cyril Lignac a de nouveau livré son secret pour ne pas grossir pendant les tournages de cette émission de cuisine. Dans On refait la télé en 2019, le chef cuisinier français s’était déjà exprimé sur cette question. Ce dernier avait néanmoins admis avoir pris quelques kilos lors des tournages et n’avait pas manqué d’affirmer qu’il est très facile de prendre du poids à force de goûter aux gâteaux toute la journée. Grâce à son expérience de jury, l’animateur a fini par trouver une astuce capable de l’empêcher de trop prendre du poids. Pour éviter de grossir dans le Meilleur Pâtissier, il affirme ne pas manger avant la dégustation des gâteaux et préfère parfois consommer quelques carottes avant le début du tournage. Le célèbre chef tient particulièrement à son hygiène de vie et n’a pas manqué de préciser qu’il pratique régulièrement du sport afin d’éliminer les kilos en plus.

Cyril Lignac, bientôt de retour avec Tous en cuisine

De son côté, la présentatrice de l’émission qui se montrait un peu plus gourmande dans ses débuts, a fini par réguler son alimentation. En effet, lors de son arrivée en 2017, Julia n’hésitait pas à se laisser séduire par les petits plats des candidats du Meilleur Pâtissier et avait pris plus de 5 kilos. Elle avait même reconnu sur TV Mag qu’elle mangeait beaucoup plus de gâteaux à cette époque. Depuis le début de cette nouvelle saison, les juges et la présentatrice envisagent de faire beaucoup plus attention afin d’éviter d’être en surpoids à la fin du tournage. Cyril Lignac, l’un des animateurs de cuisine préférés des français serait devenu beaucoup plus proche de ces derniers pendant le confinement. En direct de M6, l’émission « Tous en cuisine » était un rendez-vous auquel ne manquaient pas les amateurs de la cuisine. Cyril Lignac livrait ses secrets de cuisine depuis son domicile permettant ainsi à tout le monde de réussir des recettes pour des petits repas en famille.

Alors que les téléspectateurs de cette émission disaient aurevoir à leur cuisinier le 9 octobre, Cyril, accompagné de Jérôme Anthony ont rassuré les amateurs de cuisine qu’ils reviendront sur le petit écran avant la fin de cette année. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de Tous en cuisine qui ont énormément appris du chef cuisinier pendant la période du confinement. L’animateur envisage de revenir pour les fêtes de fin d’année. Les fidèles téléspectateurs de M6 auront l’occasion de retrouver Cyril Lignac depuis sa cuisine afin de réaliser des petits dîners délicieux. En attendant, le célèbre jury de Top Chef, Philippe Etchebest est aux commandes d’Objectif Top Chef depuis le 12 octobre, une occasion pour les fans de la cuisine d’en apprendre davantage.