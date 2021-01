Cyril Lignac : il livre ses astuces pour réussir à faire le meilleur hamburger !

Un plat incontournable des « fast-foods », mais qui est de plus en plus servi dans les bistros

Cyril Lignac est un Chef au grand cœur. Il ne s’empêche pas de faire des partages avec les amateurs de cuisine. Ainsi, suite aux demandes de ces deniers, le Chef ne manque pas de dévoiler des recettes, et des techniques de cuisine. Également, Cyril Lignac donne des astuces pour cuisiner et élaborer des plats savoureux et réussis. Chaque jour, aux ondes de la RTL, le célèbre cuisinier donne rendez-vous aux auditeurs pour répondre à leurs questions. Des questions qui ont été posées via le 3210 ou sur RTL.fr.

Ce lundi 21 septembre, au micro la RTL, le pâtissier s’était étalé sur les secrets pour réussir un très bon burger. Un fameux plat incontournable des « fast-foods », mais qui a été apprivoisé par les restaurants. Depuis, le burger est devenu un classique sur lequel se penche Cyril Lignac. Avant de donner ses astuces, le célèbre Chef a tenu à faire un rappel sur l’origine du plat. Il a révélé que le hamburger provient d’une ville allemande, la Hambourg. Le plat, composé d’une boulette de viande hachée, est servi sur les bateaux de la Hamburg America Line. Comme cette compagnie reliait Hambourg à New York, le burger a fini par arriver aux États-Unis.

Après ce bref historique, Cyril Lignac s’était lancé sur la préparation du fameux burger. Pour ce faire, il faut d’abord un pain bien brioché, bien beurré, et bien levé. Toutefois, si l’on ne veut pas le faire soi-même, le Chef a donné deux options. D’une part, on peut acheter chez le boulanger. D’autre part, on peut prendre un « bun » industriel. Ensuite, on prépare la viande de bœuf. Pour le Chef, il a l’habitude de prendre du bio.

Ainsi, on prend le steak puis on l’assaisonne avec du sel et du piment d’Espelette, et on le cuit. Après, Cyril Lignac s’attaque à la mayonnaise. Dans cette dernière, on ajoute quelques gouttelettes de piment chipotle, ou de tabasco. Une fois que le steak est cuit, on dresse le burger avec de la salade et de la tomate. On peut ajouter de l’oignon cru pour ceux qui aiment ou alors cuisiné. Pour avoir un très bon burger, il ne faut pas oublier d’ajouter du cheddar « vintage » de chez le fromager. On râpe ce dernier sur le steak cuit, et on referme le sandwich. Selon le Chef, si l’on veut être « cocorico », on prend du comté, du beaufort, ou du Laguiole.

Cyril Lignac, le « Chef préféré des Français »

Depuis son enfance, Cyril Lignac a été habitué à une joyeuse ambiance des dîners de famille. Naturellement, il s’était dirigé vers les métiers de la restauration. Après de longues études, Cyril Lignac a obtenu ses CAP de pâtissier, glacier, chocolatier, et cuisinier.

Il s’était donc envolé à Paris pour évoluer aux côtés du Chef triplement étoilé Alain Passard à l’Arpège. Aussi, il était dans la brigade du Chef Pâtissier haute couture Pierre Hermé.

En 2005, il a ouvert son restaurant gastronomique « Le Quinzième » à Paris. Durant son parcours, le Chef révèle ses talents d’entrepreneur. En 2008, il a repris « Le Chardenoux », une institution inscrite comme un monument historique, dans le Paris 11e. Il a ensuite ouvert le restaurant « Le Bar des Prés », en 2016, puis la boutique « La Pâtisserie », en 2017. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre. Toute cette rigueur entrepreneuriale, combinée avec son atout : la sympathie, a permis à Cyril Lignac d’être élu « Chef préféré des Français ».