Cyril Lignac présente une nouvelle émission culinaire sur M6 avec des invités de marque

Le meilleur gâteau de France d’ici peu sur M6

Après la côte de popularité en hausse de Tous en cuisine pendant les périodes de confinement, une nouvelle émission culinaire débarque sur M6. Cyril Lignac et ses équipes seront en effet à la recherche d’un pâtissier talentueux dans toute la France.

Une production de Kitchen Factory, Le meilleur gâteau de France sera diffusé sur la chaîne et mettra à rude épreuve les amateurs de pâtisserie. Selon les informations recueillies, 100 candidats issus des 7 villes du pays ont été sélectionnés via le casting national. Fin juin dernier, les réalisateurs ont terminé son tournage et sa diffusion sera prévue à la rentrée. Ces candidats prouveront leurs talents et s’affronteront auprès du jury, dont le célèbre Cyril Lignac et quatre autres collègues.

Le meilleur candidat de Top Chef Merouan Bounekraf collaborera avec Cyril dans cette nouvelle émission. À part lui, trois autres journalistes culinaires travailleront aux côtés de ces talentueux chefs. Louise Petitrenaud, Pépée le Mat et Luana Belmondo feront partie de cette aventure pour rechercher la personne qui pourra réaliser le meilleur gâteau de France.

Outre cette nouvelle émission, la station télévisée projette également de tourner la saison 4 de Le Meilleur Pâtissier : les professionnels. Les juges qui collaboreront auprès de Cyril Lignac à cette nouvelle compétition sont Pierre Hermé et Jean-François Piège. Si le premier membre du jury a été connu comme étant le meilleur pâtissier du monde, le second était parmi les décideurs de Top Chef. Contrairement à l’émission Le Meilleur gâteau de France, cette compétition mettra à l’épreuve uniquement des pâtissiers professionnels.

Cyril Lignac toujours en vedette sur la chaîne M6

Les fidèles de la chaîne M6 ne se lasseront jamais de ce présentateur, Cyril Lignac. Après le succès de Top chef, Les Rois du gâteau et Chef contre chef, ils en redemandent. Cela explique la réussite du direct Tous en cuisine sur la station. Ainsi, pendant les périodes de confinement, ce programme a été très apprécié par les amateurs d’art culinaire.

Cyril Lignac avoue que cette nouvelle version de Tous en cuisine promet des découvertes à ses fans. D’ailleurs, il a également été surpris par la nouvelle représentation. « Je n’avais pas fait la cuisine comme cela depuis 20 ans » déclare-t-il.

D’un autre côté, les épreuves éliminatoires pour Le Meilleur pâtissier 2020 ont déjà débuté sur 6 Play. Enjoy Phoenyx, la star de YouTube dénommée Alias Marie Lopez aura le privilège de présenter cette nouvelle édition. Certes, les 10 épisodes de ces qualifications seront exclusivement diffusés sur 6play et non sur la chaîne M6. Par ailleurs, les préliminaires seront jugés par Jefferey Cagnes et les épreuves finales par Cyril Lignac ainsi que la célèbre chroniqueuse Mercotte.

Enfin, cette nouvelle saison mettra encore une fois le chef Cyril Lignac sous les feux des projecteurs. Des profils différents participeront à cette compétition à savoir des pâtissiers de tous âges, prêts à relever le défi. Seulement, en ce moment le tournage a été interrompu à cause du coronavirus. D’après les informations recueillies à ce sujet, une personne membre du programme s’est avérée atteinte du virus après dépistage de toute l’équipe. Pour faire face à cet imprévu, les réalisateurs ont décidé de suspendre le tournage pendant deux semaines. À l’issue de ce délai, toute l’équipe sera de nouveau soumise à un test au virus avant la reprise de l’activité. La date de cette reprise sera donc communiquée ultérieurement.