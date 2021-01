Cyril Lignac : sa recette n’est pas respectée par Eric Antoine, les internautes crient au scandale !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les invités de Cyril Lignac, le fameux cuisinier qui présente l’émission Tous en cuisine sur M6, sont parfois très dissipés, et on en a eu encore la preuve hier soir avec l’humoriste et animateur Eric Antoine qui est prêt à tout ! Finalement, la recette d’Eric Antoine était très différente de celle de Cyril Lignac.

Tous en cuisine : les invités de Cyril Lignac font parfois de graves erreurs qui peuvent leur coûter assez cher !

Depuis le tout premier confinement de l’année 2020, on peut dire que Cyril Lignac a vu sa popularité boostée grâce à la création de sa toute nouvelle émission Tous en cuisine. En effet, personne ne s’attendait à ce que ce concept aussi novateur arrive sur la chaîne M6 et fasse un énorme carton de la sorte. Mais ce n’est pas un hasard si le programme a pu fonctionner chez tous les français : alors que nous vivons encore actuellement une période assez morose dans nos vies, la moindre bonne nouvelle est bonne à prendre et il ne faut surtout pas hésiter à les prendre en compte et en profiter !

Par conséquent, dans le cas de Tous en cuisine, Cyril Lignac a pu montrer qu’il était très simple de cuisiner avec peu de choses, et il se met d’ailleurs en danger tous les soirs, tout comme ses invités d’ailleurs. En effet, nous avons la chance dans cette émission de pouvoir voir la cuisine des plus grandes stars françaises, qui n’hésitent pas à jouer le jeu et à prendre tous les risques !

Salade de lentilles à la cannelle et œuf mollet en entrée ce soir dans #tousencuisine pic.twitter.com/jIa25uV9tJ — Cyril Lignac (@cyril_lignac) January 12, 2021

Récemment, c’est même l’ancienne Miss France Malika Ménard qui en a fait les frais ! Alors qu’elle était en compagnie de son petit ami, elle n’aurait pas hésité à éviter les consignes du cuisinier Cyril Lignac, ce qui n’a pas du tout plu aux internautes. En effet, on imagine que les recettes de Tous en cuisine sont préparées à l’avance comme on peut le voir d’ailleurs sur les réseaux sociaux, et il est fortement déconseillé de changer les recettes sans conseil de Cyril Lignac si on veut bien les réussir !

Un peu de Sud-Ouest au menu dans #tousencuisine avec mon magret de canard aux fruits et sa polenta crémeuse ! pic.twitter.com/4yD6OCSQm1 — Cyril Lignac (@cyril_lignac) January 12, 2021

Mais hier soir, c’est encore une fois un nouvel invité qui en a fait les frais : le participant au jury de La France a un incroyable talent, Eric Antoine !

Tous en cuisine : gros malaise en direct avec Eric Antoine et le chef cuisinier Cyril Lignac !

C’est encore une fois un nouvel invité qui aurait décidé de changer la recette de Cyril Lignac en plein direct qui est au cœur de la polémique. En effet, hier soir, on a pu voir le jury de La France a un incroyable talent, Eric Antoine, participer à l’émission de Cyril Lignac : mais rien ne s’est passé comme prévu et cela ne pouvait d’ailleurs pas être pire que cela !

Les copains, on se retrouve sur @M6 à 18h40 avec @cyril_lignac dans #TousEnCuisine Je sens qu’on va bien se marrer 😂🤘🏼👨🏻‍🍳😜 pic.twitter.com/dknKBzUaRS — Eric Antoine (@eric_antoine) January 12, 2021

En effet, Cyril Lignac avait prévu un magret de canard qu’il apprécie et qu’il a voulu partager, mais cela a été râté. On a en effet appris qu’Eric Antoine était vegan, et il a donc voulu changer la recette à sa propre façon et selon ses propres convictions personnelles.

Ainsi, ce dernier a accepté de cuisiner des œufs en faisant une exception, mais il a remplacé complètement le canard par des carottes ! Cela n’a très clairement pas plu aux internautes qui ont vivement réagi et qui ont même dit que la recette n’avait absolument aucun intérêt si elle est réalisée de la sorte !