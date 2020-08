Cyril Lignac : sa vidéo de départ en vacances choque ses fans, il reçoit un flot de critiques !

Presque tout le monde est en vacance, et la plupart au sud de la France. Ce n’est pas encore le cas pour Cyril Lignac qui se trouve à Paris. Il avait commencé le tournage d’une nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier ». Cette saison a été brusquement interrompue après que seize membres de l’équipe soient testés positifs au Coronavirus.

Un départ en vacance qui ne plaît pas à ses fans

Il prend donc congé de ses fourneaux ce lundi 17 août 2020, et enfourche sa moto. Dans une vidéo qu’il a postée sur Instagram, on le voit bienheureux de quitter la capitale sur son véhicule à deux roues avec la légende « c’est les vacances ». Le seul hic dans ce beau cliché : il n’est vêtu que d’un T-shirt blanc, d’un jean et de baskets. Une tenue pas très orthodoxe pour une virée à moto, et ses fans l’ont aussi remarqué. Dans les commentaires, nombreux sont ceux qui se sont inquiétés. Ses abonnés lui ont reprochés son manque de sérieux. Quelques personnes se sont exprimées sur le fait que ses mains étaient très précieuses et qu’il devait, au moins, porter des gants.

#News : Cyril Lignac décrié : la vidéo de son départ en vacances ne passe pas https://t.co/PD1ay4U6xV — Eloise ♡ (@Eloise92i) August 18, 2020

En fait Cyril portait bien des gants, mais ils étaient de couleur chair alors, on ne les distingue pas très bien sur les images. Malgré cela, c’est vrai qu’il a manqué de se munir de blouson pour se préserver d’un éventuel accident. Ces vacances ne seront que de courte durée car Cyril devra être de retour à l’antenne le 24 aout prochain sur M6. Il présentera l’émission « Tous en cuisine » diffusée depuis le confinement et qui est regardée par 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Il aura en sa compagnie Jérôme Anthony et invitera quelques célébrités à passer.

Un petit retour sur la carrière et la vie de Cyril Lignac

Cyril Lignac est un chef cuisinier et un pâtissier français. Il est aussi animateur TV. Il est né le 5 novembre 1977 à Rodez. C’est le propriétaire et chef du restaurant « Le Chardenoux » dans le 11ème arrondissement. Il a aussi quelques boutiques : « La Pâtisserie Cyril Lignac », « La Chocolaterie Cyril Lignac ».

Il a suivi un apprentissage au lycée Hôtelier Saint-Joseph à Villefranche-de-Rouergue. A cette époque, il a travaillé avec la chef étoilée Nicole Fagegaltier. En 2000, il rejoint la bande du chef Alain Passard à l’Arpège. C’est en 2005 qu’il ouvre son premier restaurant gastronomique : « Le Quinzième » à Paris. La chaîne télévisuelle française M6 le suit dans la création et l’ouverture de son établissement dans l’émission « Oui chef ! ».

En 2008, il rouvre le restaurant « Le Chardenoux » qui est classé comme monument historique. En janvier 2010, Cyril tourne la première saison de « Top Chef », qui s’est déroulée dans une usine Clacquesin. C’était l’un des jurys. Il participera aux quatre saisons suivantes au studio des Lilas. En février 2012, son restaurant « Le Quinzième » reçoit sa première étoile au Guide Michelin. Malheureusement, il fermera ses portes après 15 années de services.

En mars dernier, pendant la mise en place du confinement, Cyril Lignac réalise quelques live sur Instagram dans le but de montrer ses recettes. Grâce au succès de ses live, il va animer l’émission « Tous en Cuisine », qui sera diffusé tous les jours sur M6. Avec Jérôme Anthony, ils vont recevoir des invités anonymes ou célèbres pour cuisiner.