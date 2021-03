Cyril Lignac (Tous en cuisine) : cette animatrice très connue interdite de participer à l’émission ? Choc !

C’est à l’occasion du tout premier confinement que toute la France entière a eu l’occasion de découvrir une émission de cuisine sur M6 qui allait faire parler d’elle pendant très longtemps et encore à ce jour, avec Tous en cuisine. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer cette émission assez incroyable avant l’apparition de la crise sanitaire du coronavirus, et on peut dire que Cyril Lignac a depuis donné beaucoup d’espoir à des millions de français qui ne s’attendaient pas à découvrir une nouvelle émission de cuisine dans des conditions aussi dingues.

Il se trouve en effet que le cuisinier a été particulièrement présent pendant ces derniers mois à l’antenne de M6, et on a d’ores et déjà eu l’occasion de voir de nombreux invités participer en plein direct à des recettes complètement dingues, comme on a d’ailleurs pu le voir encore il y a tout juste quelques heures, avec un plat assez incroyable qu’on ne pensait pas revoir de si tôt sur M6.

Et pourtant, c’est un gros scandale qui hante Cyril Lignac et son émission Tous en cuisine : tout le monde n’aurait pas le droit de participer à ce grand évènement et notamment une animatrice qui est très connue du grand public encore à ce jour…

Cyril Lignac (Tous en cuisine) : une très grosse déception pour cette animatrice célèbre qui n’a pas le droit de participer

C’est vraiment la douche froide pour cette animatrice qui aurait pu aimer participer à cette célèbre émission de cuisine sur M6. En effet, tout le monde s’attendait à la voir à l’antenne sur Tous en cuisine et on peut dire que les téléspectateurs ont été assez déçus de ne pas pouvoir la retrouver. Mais comme c’est souvent le cas, il se trouve qu’à la télévision certaines querelles dépassent complètement les animateurs.

Parfois, il peut s’agir tout simplement de problématiques liées à des agendas ou à de la concurrence, sans pour autant qu’il y ait de l’animosité entre les protagonistes. Serait-ce le cas pour cette animatrice qui n’a pas pu participer à la fameuse émission de Cyril Lignac, Tous en cuisine ?

C’est une sérieuse question que se posent les fans d’Alessandra Sublet, où l’on a appris une nouvelle fracassante en ce qui la concerne…

Alessandra Sublet complètement exclue de pouvoir participer à Tous en cuisine sur M6, les fans sont très déçus

Alors que certains téléspectateurs attendaient ce grand moment avec impatience, ils ont été très déçus d’apprendre que l’animatrice de TF1 s’est vue tout simplement interdire le plateau de Tous en cuisine par caméras interposées.

C’est notamment dans Télé 7 Jours cette semaine qu’elle est revenue sur cet incident médiatique que l’on a pu apprendre en exclusivité. Comme elle le raconte, elle aurait aimé faire Tous en cuisine, mais il semblerait que la chaîne M6 ait malheureusement refusé la proposition.

Bien que l’on ait d’ores et déjà pu voir d’autres visages de TF1 et d’autres chaînes, comme par exemple Fauve Hautot ou encore Estelle Denis, il semblerait que concernant l’animatrice Alessandra Sublet, cette dernière ne soit pas invitée ! Il se pourrait bien que cela soit parce que les émissions sont diffusées à des horaires assez similaires…