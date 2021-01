Cyril Lignac (Tous en cuisine) : gros coup de pression de M6 pour ne pas qu’il rate ses recettes en direct !

Depuis le premier confinement, Cyril Lignac, le célèbre cuisinier de M6, fait un très gros carton avec son concept très novateur Tous en cuisine ! Mais ce que l’on a pu apprendre dans l’émission diffusée hier soir, c’est que la chaîne avait parfois peur que ce dernier rate complètement ses recettes !

Tous en cuisine : Cyril Lignac est de retour pour une émission quotidienne, c’est un gros carton d’audience !

Alors que toute la France était confinée chez elle pendant une bonne partie de l’année 2020, personne ne pouvait s’attendre à ce que le grand cuisinier Cyril Lignac réussisse un coup de génie : réinventer les émissions culinaires avec un concept très novateur qui a rassemblé des millions de français pendant la période de confinement que nous avons vécu. D’ailleurs, certains se sont plaints qu’après le confinement, l’émission ait dû s’arrêter à l’époque pour faire place au grand retour de Stéphane Plaza.

Fort heureusement, Tous en cuisine a pu revenir par la suite, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en 2021 l’émission est encore et toujours à l’antenne, que nous soyons en confinement ou pas. Chaque soir, Cyril Lignac fait la cuisine avec des invités par écrans interposés, mais malheureusement le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Pendant qu’il anime son émission avec Jérôme Anthony, d’autres personnalités en profitent également pour faire de même chez elles. C’est notamment le cas de l’ancienne Miss France Malika Ménard, qui a fait une apparition très remarquée dans l’émission de Cyril Lignac, même si malheureusement cela n’a pas été en sa faveur !

En effet, les internautes ont été très nombreux à se plaindre de sa participation car elle ne suivait pas bien les consignes données par Cyril Lignac. Quant au chef cuisinier, c’est une toute autre histoire que l’on a pu entendre hier soir dans son émission Tous en cuisine…

Cyril Lignac (Tous en cuisine) : il balance tout en plein direct, la régie est en stress qu’il rate sa recette !

C’est donc hier soir dans Tous en cuisine que le chef Cyril Lignac avait décidé de réaliser en direct une recette de soufflés qui est très difficile à faire. Une performance que peu de cuisiniers auraient tenté de réaliser en direct devant des millions de téléspectateurs. Il faut bien avouer que Cyril Lignac doit chaque jour faire preuve d’un grand savoir-faire, d’inventivité, et de technique pour réaliser des recettes à la perfection !

Mais hier soir, c’était peut être le message de trop de la part de M6 pour Cyril Lignac. Le chef cuisinier a en effet révélé que toute la régie semblait être stressée qu’il rate complètement sa recette. Devant de tels propos qui ne mettent pas forcément le cuisinier en confiance, Cyril Lignac a quand même fait tout son possible pour réaliser sa recette, et cette dernière s’est finalement déroulée dans un suspens insoutenable : personne ne pouvait savoir s’il allait oui ou non réaliser sa recette avec succès ou non !

En effet, devant la pression de certains et avec le stress des caméras, on imagine que certaines personnes auraient complètement perdu tous leurs moyens et auraient même tout laissé tombé au bout de quelques minutes seulement. Heureusement, Cyril Lignac est assez persévérant, et les téléspectateurs tout comme la régie ont pu constater que sa recette était finalement bel et bien réussie.