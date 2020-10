Cyrille Eldin ne décolère toujours pas : il revient sur son altercation avec le journaliste Yann Barthès !

L’altercation entre Cyril Eldin et Yann Barthes avait fait beaucoup de vagues à la télé et sur les réseaux sociaux. En 2016, le journaliste avait annoncé à la grande surprise de tous qu’il mettait fin à sa collaboration avec le groupe de Vincent Bolloré. Après avoir quitté Le Petit journal de Canal+, il a commencé par animer l’émission le Quotidien sur TMC. Cependant, la marque qui a fait connaître Yann Barthès a encore diffusé une dernière saison de la fameuse émission. Cette saison avait été animée par Cyrille Eldin qui avait fait ses débuts avec l’émission Le Supplément. Ce remplacement avait donc été perçu comme un véritable échec et ce fut le début des embrouilles entre le journaliste et le comédien. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Quand Yann Barthès traite Cyrille Eldin de misogyne, violent et malpoli

Tout a commencé lors d’un reportage au début de l’année 2017. Un différend avait opposé la journaliste de Quotidien Camille Crosnier avec le nouveau présentateur du Petit journal, Cyrille Eldin. Les choses avaient été un peu tendues au point où il y eut une bousculade entre les deux personnalités médias. Cyrille avait menacé la journaliste de lui porter un coup de coude violent. La scène avait été filmée par les caméras de TMC.

C’est cette situation que Yann Barthes avait précédemment dénoncée sur son plateau en parlant d’un collègue qu’il qualifie de misogyne, violent et malpoli. Bien qu’il n’ait pas clairement mentionné le nom de Cyrille Eldin, toutes les personnes présentes et les téléspectateurs ayant eu vent de l’histoire savaient très bien de qui il s’agissait.

En réponse à ce commentaire de son confrère, le comédien l’avait taclé en retour par média interposé. C’est avec une pointe d’ironie que Cyrille a témoigné son admiration pour la manière dont Yann Barthes parlait de lui sans pour autant invoquer son nom. Il le menaçait presque de le poursuivre en justice pour diffamation en affirmant que son commentaire n’avait échappé ni à la presse ni aux réseaux sociaux.

Une situation très mal perçue par le chroniqueur

Cyrille Eldin s’est expliqué en affirmant que le journaliste l’empêchait de poser des questions lors du reportage. Même si Yann et lui se connaissaient depuis 4 ans, ses propos et ses comportements l’avaient terriblement choqué. Cyrille Eldin avoue avoir été très touché et c’est la raison pour laquelle il avait décidé de remettre les choses dans leur contexte. Depuis leur altercation, ils ne se sont plus jamais parlé.

En effet, pour le comédien, ce tacle de Yann Barthès était exagéré. Cyrille Eldin affirme que les bousculades peuvent facilement arriver lors d’un reportage sur le terrain. Le fait qu’il ait repris les rênes du Petit Journal a sonné le glas de la bonne camaraderie qui existait entre lui et son confrère Yann.

Autrefois bons amis

Les choses n’ont pas toujours été tendues entre le chroniqueur et le journaliste. Autrefois, ils entretenaient de très bons liens et ne manquaient pas de se témoigner une belle amitié. Cyrille Eldin avait même expliqué avoir passé trois merveilleuses années à travailler avec Yann Barthès.

Pourtant, cette époque est bien révolue. Pour Cyrille, Yann n’avait que très peu apprécié le fait qu’il ait repris Le Petit Journal. Il estime que son prédécesseur trouve qu’il s’était trop approprié l’émission. On ne peut dire que les choses sont près de s’arranger pour les deux personnalités du monde des médias.