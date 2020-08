Dadju poste une photo sur Instagram et se fait chambrer par son frère Gims en commentaire !

L’artiste Dadju a pris l’initiative de partager des photos de ses enfants. Le but de cette manœuvre est de faire plaisir à ses fans. Comme on peut s’y attendre, ces photos attirent plusieurs commentaires des fans de l’artiste mais pas que. En effet, le rappeur et frère de l’artiste, maitre Gims, en a profité pour y laisser un commentaire qui fait bouger toute la toile !

Dadju et Gims, des frères et compétiteurs depuis toujours

Les artistes Dadju et Gims sont des frères qui ont la fibre musicale dans le sang. Agés respectivement de 34 et 29 ans, Gims et Dadju ont grandi dans une famille de musicien. Chacun de son côté a vécu une enfance plutôt différente. Gims a connu une enfance précaire avec la peur du rapatriement. En effet, Gims et ses parents étaient entrés sur le territoire français clandestinement. Par contre Dadju a passé une enfance tranquille dans la légalité. Cependant le succès musical des deux frères les met en compétition.

Les enfants de Djuna Djanana se livre une compétition saine. Etant des ténors de la musique française, Gims et Dadju se rivalisent en renommée et production artistique. Cependant, Gims tient le haut de la marche puisqu’il a commencé tôt. Une supériorité que reconnait Dadju, preuve en est, il ne tarit pas d’éloges envers son aîné. Il pense que cela lui donne un avantage certain sur le marché… bien possible en effet !

Gims moqueur sous la photo de Dadju

Hormis la musique, Dadju a aussi une vie familiale. Père d’une fille et d’un garçon, il est un homme accompli. D’habitude, Dadju préserve ses enfants de la médiatisation sur les réseaux sociaux. Mais depuis un moment, le cadet du rappeur Gims a changé cette manière de faire. L’auteur de la chanson « Reine » publie des photos de lui et de ses enfants. Les photos postées par l’artiste le 21 août dernier ont attiré nombre d’interventions surtout à cause du commentaire laissé par Gims.

Sur les photos, on aperçoit Dadju avec ses enfants. La fille (3 ans) est allongée sur son père pendant que le garçon (5 mois) est assis. L’artiste a mis en légende le mot « Fam » sous la publication. Les photos ont été aimées plus de 250.000 fois par de nombreux fans y compris le rappeur Gims. L’interprète de « Bella » a mis un commentaire assez moqueur sous les photos. « Paro, la Cuisse du tipeu » a écrit Gims ajoutés d’un émoticône illustrant une cuisse de poulet. Un commentaire qui a attiré plusieurs autres.

La réaction des internautes

Le commentaire de tonton Gims a donné une tournure aux photos de famille de son frère. En effet, celui-ci indiquait les cuisses du fils de Dadju. C’était une remarque faite sur la forme potelée des cuisses du bébé de quelques mois. Ce commentaire humoristique a vite fait d’en attirer d’autres. La majorité de ses commentaires ont emprunté un côté moqueur.

Les plus marquants sont : « la cuissance » et « il est chargé ». Un coup que Dadju peut être tenté de rendre à son frère aîné. En effet, Gims est à nouveau père d’une petite fille. La petite dernière de Gims a vu le jour en Mars dernier. Gims devra donc prendre garde à mettre des photos qui n’éveilleront pas la moquerie de Dadju. Un fait qu’il faudra suivre d’assez près dans les jours à venir !