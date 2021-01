Dadju : révélations chocs ! Le chanteur est-il un ancien SDF que Gims a aidé pour le sortir de la misère et de la rue ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce début d’année est on ne peut plus mouvementé pour le chanteur Dadju. Si ce dernier s’est fait connaître grâce à Gims, on peut dire qu’il ne s’attendait peut-être pas à recevoir un tel succès après tant d’années difficiles…

Dadju et Gims : une fraternité hors norme aux portes du succès !

Comme de nombreux français qui vivent dans la misère, l’hiver est parfois très difficile et certains sont obligés de vivre dehors, n’ayant aucun foyer pour dormir et devant braver le froid, quand celui-ci n’est pas accompagné de pluie ou encore de neige. Les températures hivernales que nous vivons n’ont jamais été aussi froides pour la saison, et la crise sanitaire du coronavirus n’a rien arrangé pour les personnes qui vivent dans la rue.

C’est sur les réseaux sociaux que les polémiques autour de Dadju étant un ancien homme vivant dans la rue ont fait surface pour faire beaucoup de bruit. Ce chanteur, qui est le frère de Gims avec le même père, a en effet un passé troublant. Par le passé, les deux hommes se sont malheureusement perdus de vue, mais ils ont par la suite réussi à se retrouver et à s’entraider.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DADJU (@dadju)

Aujourd’hui, personne ne pourrait être en mesure de dire si le chanteur Dadju serait encore reconnu pour son talent aujourd’hui sans l’aide de son frère Gims. Ce dernier l’a en effet mis en avant plusieurs fois ces dernières années, et il connaît aujourd’hui un succès fulgurant que personne n’aurait soupçonné il y a tout juste quelques années seulement.

Dadju : un passé troublant qu’il est peut être préférable d’oublier parfois…

La vie est parfois difficile, et le chanteur Dadju le sait d’ailleurs très bien. En effet, on a pu apprendre que plus tôt dans sa vie, Dadju a vécu dans la rue pendant près de 2 ans. Il a fort heureusement trouvé la force de se reconstruire grâce à l’école, mais également grâce à son frère Gims qui l’a aidé dans la musique, et une conseillère d’orientation. Cette dernière, en apprenant qu’il vivait dans la rue en tant que SDF, aurait fait tout son possible pour l’aider et qu’il s’en sorte. En demandant à son école de réagir, elle a permis à ce dernier d’obtenir un nouveau logement pour sa mère et lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DADJU (@dadju)

Une histoire absolument troublante à lire, dont le chanteur Dadju ne se cache pas et qui fait froid dans le dos. Toutefois, c’est un message d’espoir immense que ce dernier a partagé : personne n’aurait pu se douter une seconde au départ que le chanteur qui connaît aujourd’hui un succès incroyable venait de la rue.

Bien évidemment, on pense que jamais il n’oubliera son passé de sans domicile fixe et que cela ne fera par la suite que renforcer sa détermination à toute épreuve pour avoir du succès dans la vie. D’une faiblesse, il en a fait une force et avec un disque d’or aujourd’hui et des singles qui sont de véritables succès, Dadju n’a aujourd’hui plus rien à prouver depuis qu’il a commencé sa carrière solo en 2017. En effet, son single Reine qui a été certifié single de diamant fait un gros carton sur toutes les radios françaises, et ce n’est pas fini : on sait que le chanteur devrait nous réserver encore de nombreuses surprises pour les mois qui arrivent !