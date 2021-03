Daft Punk : Thomas Bangalter s’exprime sur TMC pour la fin du duo mythique, la réponse est poétique !

Alors que les deux protagonistes ne sont pas très présents dans la presse, ils ne donnent pas l’habitude aux fans de les découvrir lors de telles interviews. Pourtant, l’un des membres de Daft Punk a pu s’exprimer sur TMC notamment dans l’émission Quotidien. Certaines personnes ont encore des difficultés à croire à cette séparation qui est pourtant réelle.

Thomas Bangalter brise le silence après la fin de Daft Punk

L’un des collaborateurs du duo avait notamment pu se confier dans les colonnes du Parisien. Nous apprenions alors que les interviews ne seront pas au rendez-vous, car les deux protagonistes ne souhaitaient pas s’exprimer. Il précisait même que tout ce qu’il fallait savoir se trouvait dans la vidéo et la fin des Daft Punk avait finalement été prévue dans Electroma. Contre toutes les attentes et à la plus grande surprise, Thomas a donc décidé de prendre la parole.

Ambre Chalumeau précise qu’elle a tenté de contacter les deux personnes à l’origine de ce groupe mythique depuis plusieurs décennies .

. Thomas Bangalter a donc été contacté par les équipes de Quotidien et il a eu l’occasion de transmettre une réponse.

Les équipes ne pensaient pas que les Daft Punk pourraient s’exprimer, car aucune réponse n’avait été donnée.

Finalement, Thomas Bangalter a proposé 10 minutes avant l’émission une réaction face à la séparation des Daft Punk et les équipes ne croyaient pas qu’une telle situation pourrait se produire. La réponse lui ressemble, elle est à la fois géniale, poétique et cryptique comme peut le préciser la chroniqueuse de cette émission. Par contre, ne vous attendez pas à une vidéo traditionnelle avec un message classique.

Les Daft Punk ont toujours habitué les fans à des messages cryptés, ils sont nombreux à chercher les mystères dans toutes les vidéos qui peuvent peupler le web. Ce fut à nouveau le cas lors de cette prise de parole assez spéciale. Comme le montre la capture proposée par TMC, vous avez un smiley et un extrait de la fin du film Les temps modernes dans lequel vous pouvez découvrir Charlie Chaplin.

Quel est le message du protagoniste de Daft Punk ?

Si vous ne connaissez pas ce film, il peut être judicieux de le regarder pour comprendre le message de Thomas Bangalter. En effet, Charlie Chaplin s’éloigne vers l’horizon alors qu’il est au bras de sa compagne comme le précise également Voici qui relaye la capture de TMC. Le message est ensuite très simple : « If love is the answer, you’re home, merci Quotidien ». La réponse n’est clairement pas celle attendue, car nous n’avons pas une explication franche concernant la fin des Daft Punk, mais il précise que chacun interprétera finalement la vidéo comme il le souhaite.

C’est toutefois la seule réaction du duo qui a pu être partagée, car les Daft Punk ne souhaitent pas s’exprimer. Les fans attendaient pour cette année un nouvel album, et non une séparation. Ils sont alors nombreux à penser qu’il s’agit en réalité d’un stratagème pour brouiller les pistes, les deux protagonistes pourraient alors revenir sur le devant de la scène avec un autre projet ou des projets en solitaire. Dans tous les cas, les mystères sont nombreux et les fans tentent de les résoudre notamment en s’aidant des clips et des vidéos publiées par Daft Punk.

Il faut savoir que cette séparation a bouleversé de nombreuses personnes, même Laeticia Hallyday a constaté que son rêve se brisait.