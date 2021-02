Daft Punk : une vidéo explosive met fin à leur carrière, le duo range les platines, les fans sont sous le choc !

Est-ce la fin de la musique pour les deux protagonistes de ce duo ? Il est difficile de répondre à cette question, mais la vidéo montre clairement la fin de Daft Punk. Certains pensaient qu’il pourrait revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album, mais les deux hommes ont finalement surpris tout le monde avec cette annonce proposée à travers une vidéo. Cette dernière est explosive puisque vous pouvez découvrir l’explosion du costume des Daft Punk.

Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo alias Daft Punk

Il y a quelques décennies, vous avez pu découvrir leur visage, mais, depuis, ils apparaissaient uniquement avec leur fameux masque des Daft Punk. Il suffisait qu’ils sortent un titre pour qu’il devienne emblématique et plusieurs stars ont eu l’occasion de travailler avec le duo. En près de 28 années de collaboration, ils ont enchaîné les tubes alors pourquoi arrêter ? Daft Punk est fidèle à lui-même puisque le duo n’a pas donné de raisons et il est très discret.

Dans la plupart des cas, les tensions sont partagées par la presse et vous découvrez sans surprise la fin d’un groupe .

. Ce ne fut pas le cas pour Daft Punk puisque la vidéo explosive a pris tout le monde à contre-pied alors que les fans attendaient un nouvel album.

La vidéo dure près de 8 minutes et montre clairement la fin de ce duo avec les deux dates mythiques.

Si Daft Punk a vu le jour en 1993, nous savons désormais que la fin du duo était programmée pour 2021. Si certains ont pensé à un coup de publicité pour la sortie d’un opus, ils ont rapidement été déçus. En effet comme le révèle le journal Le monde, leur collaboratrice à savoir Kathryn Frazier a confirmé la fin des Daft Punk sans pour autant donner des explications. Alors la fin du duo est-elle immédiate ou faut-il attendre la fin de l’année ? Nous avons seulement la date de 2021 qui est pour le coup assez floue.

Daft Punk restera dans tous les cas dans les annales de la musique électro que ce soit en France ou à l’international. Plusieurs titres ont marqué les générations à savoir Around the World ou encore l’incroyable Da Funk et même Harder, Better, Faster, Stronger.

Des fans choqués sur les réseaux sociaux

Depuis que l’épilogue du duo a été annoncé, les articles de presse ne cessent de se multiplier et les fans sont sous le choc de la nouvelle. Ils n’arrivent pas à comprendre cette fin assez brutale annoncée dans une vidéo certes fidèle à l’univers du duo et explosive. Nous aurons de nombreux albums et plusieurs clips que nous pourrons passer en boucle pour nous rappeler l’ère des Daft Punk qui a pu marquer près de trois décennies. Les pionniers de la French Touch ont donc rangé les platines et leur costume incroyable qui n’a cessé d’évoluer au fil des années.

« L’épilogue » des Daft Punk, pionniers de la French Touch, après trois décennies de tubes https://t.co/9EPso8GSlq — Le Monde (@lemondefr) February 23, 2021

Daft Punk, c’est aussi une musique, des sonorités, une voix spéciale dans les chansons, une montagne de tubes, un art de vivre, des costumes… La vidéo de l’épilogue permet aussi de redécouvrir Electroma, qui avait vu le jour en 2006. La journée du 22 février 2021 restera gravée dans les annales puisqu’elle fait référence à la fin des Daft Punk.

Les tubes ne s’effaceront pas puisqu’ils ont marqué l’industrie de la musique et le duo a tout de même pu remporter cinq Grammy Awards avec leur dernier album.