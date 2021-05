Dalida : des “colères terribles” qui ont nui à sa carrière, découvrez ces révélations très surprenantes d’un collaborateur

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment les stars de la chanson française qui font le plus parler d’elles sont bel et bien les personnalités qui sont aujourd’hui décédées. Parmi elles, on peut compter notamment sur les nombreuses anecdotes qui concernent le chanteur mythique Serge Gainsbourg, mais on a également pu apprendre beaucoup d’autres anecdotes récemment sur la grande chanteuse Dalida, qui a fait un très gros carton il y a de cela plusieurs décennies.

Il se trouve néanmoins que même si elle est un peu moins connue par le grand public aujourd’hui, la chanteuse Dalida fait encore un très gros carton chez les amateurs de chanson française qui ne se lassent toujours pas d’écouter ses plus belles chansons comme il y en a d’ailleurs beaucoup.

Cet ancien collaborateur de Dalida balance tout dans un livre coup de poing qui ne fera pas plaisir à tout le monde

Même si la chanteuse Dalida est encore et toujours très appréciée par le public, il se trouve que celui-ci veut connaître tous les détails de sa vie qui a fini de façon purement et simplement tragique, comme on a pu l’apprendre le jour de sa disparition dans les médias en France.

Il se trouve cependant que Dalida n’a pas dit toute la vérité, et on a pu apprendre des nouvelles assez incroyables de la part de Roger Morizot, l’ancien régisseur en chef de l’Olympia. Celui-ci a pu prendre la parole à ce sujet pour la toute première fois dans son livre Je les ai tous vus débuter, avec certaines histoires qui font vraiment froid dans le dos, c’est le cas de le dire !

Mais si certains fans de Dalida pensaient tout savoir, ils risquent d’être très surpris d’apprendre que la grande chanteuse, bien qu’elle soit encore à ce jour très appréciée par les fans de chansons française, n’avait pas toujours une très bonne image auprès de ses proches.

Des révélations choquantes de la part de cet ancien régisseur de la salle mythique de la capitale, qui risque de faire beaucoup parler de lui dans les semaines à venir…

Dalida en colère dans les coulisses de l’Olympia : faut-il croire toutes les rumeurs à son sujet dans les médias ?

Pour certains fans de la chanteuse, il se trouve que c’est un nouveau mythe qui s’effondre, et la chute risque de faire très mal comme on peut s’en douter. En effet, il se trouve que Dalida aurait selon l’ancien régisseur en chef de l’Olympia pu faire quelques “colères terribles”.

Dans son ouvrage, on a notamment pu lire une anecdote où la chanteuse était furieuse de la qualité de son micro : après que le principal concerné se dénonce, elle ne s’est pas gênée pour aller mettre une claque. On imagine que ce dernier a dû se souvenir toute sa vie de ce geste difficile par la chanteuse mythique, alors qu’il était à l’époque très jeune.