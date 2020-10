DALS : la prochaine saison a finalement été annulée ? Camille Combal prend la parole !

View this post on Instagram

▪︎flashback 2015▪︎ On a aussi vécu l'aventure DALS , chaque samedi on retrouvait Vincent avec Katrina .On votait ,et on tweetait avec le hashtag #TeamKatrinaVincent si je me souviens bien 🙂 si ça vous interresse, je mettrais quelques extraits de temps en temps dans les stories 🎉 #niclofamily bises bonne soirée .Et merci pour vos gentils commentaires #2015 #souvenir #dals #danseaveclesstars #katrinapatchett #vincentniclo #photosouvenir #loicnottet #olivierdion #fabiennecarat #enjoyphoenix #veronicdicaire #saturdayposts