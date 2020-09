Damso : il a été violement insulté en privé par Booba ! Les conversations révélées au grand jour !

Après ses nombreux clashs avec Kaaris, le rappeur français Booba s’attaque à Damso. De son vrai nom William Kalubi Mwamba, Damso a raflé tout sur son passage depuis la sortie de son nouvel album intitulé QALF qui est déjà au-delà de 20 000 unités écoulées en quelques semaines.

Damso, violemment attaqué sur les réseaux sociaux par B2O

Les ventes impressionnantes de son album lui feront obtenir dans quelques jours, le Disque d’Or. De son côté, Booba n’arrête pas de s’en prendre à ce dernier dans les réseaux sociaux. Damso continue de faire parler de lui grâce à QALF car il a mis un extrait de son album dans une playlist Validé sur la plateforme Spotify continuant ainsi à récolter de nombreuses vues.

Booba qui n’hésite pas à clasher ses amis d’hier, a rendu public une conversation WhatsApp où il s’en prend en privé au rappeur de 28 ans au sujet d’une histoire entamée il y a plus d’un an. En juin 2019, l’auteur de Trône sorti en 2017, s’était attaqué à Damso lors de la sortie du single Tricheur de l’album Les étoiles vagabondes dans une collaboration entre Nekfeu et Damso. Le compagnon de Patricia Cerqueira a dévoilé les captures d’écran d’une conversation où il s’en prend violemment à l’auteur Lithopédi via des insultes. Ces messages qui remontent à l’été 2019 et en février 2020 auraient laissé le jeune rappeur perplexe d’autant plus qu’il n’a pas encore répondu au papa de Luna et Omar. C’est sur son compte Snapchat que B2O a publié ces captures d’écran accompagné d’un message moqueur avec des émojis rieurs.

Les raisons du clash entre les deux artistes

Certains internautes n’ont pas manqué de noter que les attaques de Booba contre son ancien protégé seraient peut être l’objet d’une jalousie d’autant plus que le nouvel album de Damso connait un grand succès. C’est une preuve que B2O ne supporterait pas que le chanteur de 28 ans ait réussi sans lui. Ne comptant pas s’arrêter là, Booba s’en est aussi pris à la manageuse de Damso qu’il accuse d’avoir perdu le talent de celui qu’il protégeait par le passé. Il faut dire que B2O est bien connu lorsqu’on parle de clash. Depuis que le rappeur belge a décidé de quitter son label, rien ne va plus entre les deux hommes. Lui qui s’était senti trahi, estimait avoir été attaqué par son ancien protégé après avoir écouté cette punchline « J’ai pris des grammes et j’ai perdu des kilos, t’assumes pas ta calvitie comme Ne-Yo (…) Les maisons de disques sont des salopes, c’est pour ça qu’elles font des avances. Je ne ferai pas deux fois la même erreur ».

En début de mois de septembre, les différends entre Kaaris et Booba ont refait surface. Après la sortie le 4 septembre 2020 de son nouvel album titré Réussite, où le rappeur parle de ses premiers pas dans la musique et de sa collaboration avec Booba, B2O n’a pas manqué de l’insulter sur les réseaux sociaux, relançant leur ancienne guéguerre. Il faut dire que les mésententes entre les deux chanteurs resurgissent après plusieurs mois de répit. Après Or noir 3 qui aurait connu un succès certain, Kaaris est revenu avec 2.7.0 qui a d’ailleurs été bien accueilli par ses fans. Contrairement à ces derniers, son ennemi juré Booba, ne l’approuve pas.

L’ayant appris, le père d’Omar et de Luna s’était précipité sur la toile en disant qu’il n’approuvait pas le retour sur scène de l’auteur de Or noir estimant que certaines paroles de son nouveau titre où il parle de ses débuts à ses côtés, ne lui plairaient pas. Selon Kaaris, le conflit entre lui et son ancien ami provient du fait qu’il avait refusé de participer à son clash contre Rohff et La Fouine.