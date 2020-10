Damso : il refuse finalement de collaborer avec Roméo Elvis suite au scandale !

L’acte posé par Roméo Elvis aura certainement un impact considérable sur sa carrière. Damso aurait rejoint plusieurs autres chanteurs qui avaient déjà décidé de retirer ce rappeur de leurs listes de collaborateurs.

Damso met un terme à sa collaboration avec Roméo Elvis

Après la sortie de son tube à succès Lithopédion en 2018, Damso, le rappeur belge revient avec QALF deux ans après. Depuis la sortie de son nouvel album le 18 septembre dernier, William Kalubi Mwamba ne cesse de faire parler de lui. QALF est très apprécié des fans d’autant plus qu’il aurait récolté des millions de vues sur toutes les plateformes où il a été diffusé. Lui qui tient tant à son image et à sa carrière, a préféré mettre fin à sa collaboration avec Roméo Elvis, cité dans une affaire d’agression sexuelle. Damso qui reste très discret sur sa vie privée, souhaite donner une meilleure image à sa personne afin de protéger sa carrière. Il a récemment fait l’objet d’une polémique dans un clash initié par Booba qui a rendu public une conversation privée où ce dernier avait copieusement insulté le rappeur belge, qui n’a toujours pas réagi. Damso, après les accusations portées à l’endroit de son collègue Roméo Elvis, il a décidé de le retirer de son album. Il a fait savoir qu’il ne veut plus collaborer avec ce dernier afin de préserver sa réputation.

Très apprécié par ses fans, le chanteur de QALF était très attendu pour son projet musical avec Roméo Elvis. Son quatrième titre connaît un succès incontestable depuis sa sortie. C’est dans le même album qu’un morceau chanté en duo avec l’autre rappeur belge était prévu jusqu’à ce qu’il soit supprimé de la tracklist après des accusations contre le chanteur de Chocolat. Une polémique intitulée Balance ton rappeur a été créé sur les réseaux sociaux le mois dernier partant de l’affaire de Moha La Squale contre qui, une plainte avait été déposée par des femmes qui accusaient ce dernier de les avoir agressés sexuellement, menacées et séquestrées. Face à cette polémique, une internaute avait indiqué avoir été également victime d’une agression de la même nature par Roméo Elvis.

Roméo Elvis accusé d’agression sexuelle, Damso le retire de sa tracklist

Contre toute attente, le rappeur belge de 27 ans avait reconnu les faits sur son compte Instagram créant une grande indignation aussi bien auprès des membres de sa famille comme sa grande sœur Angèle que chez ses fans. Toutefois, il avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux révélant avoir pris conscience tout en regrettant son acte. De son côté, Damso semble ne pas l’écouter de cette oreille car il a décidé d’arrêter sa collaboration avec Roméo Elvis malgré ses excuses. L’auteur de QALF ne souhaite pas être associé à ce dernier pour protéger sa carrière. L’ancien collaborateur de Booba s’est confié à Libération où il disait ne pas être d’accord avec l’acte de celui avec qui il devait chanter.

Il faut dire que Damso n’est pas le seul sur la liste à avoir agi de la sorte. Plusieurs autres artistes qui avaient des projets communs avec le jeune rappeur belge l’auraient également écarté. Le groupe Klub Des Loosers a retiré le nom de Roméo Elvis de son album Vanité sans oublier la marque Lacoste qui aurait également mis un terme à sa collaboration avec le frère d’Angèle. La décision de Damso a d’ailleurs été très appréciée par ses fans. Il faut préciser que les artistes, bien qu’étant considérés pour la plupart de temps comme des personnes qui font le « show », sont également des objecteurs de conscience dont l’une des missions consiste à protéger les valeurs éthiques.