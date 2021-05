DANGEREUX ! Auchan, Leclerc et Carrefour rappellent plusieurs produits dangereux pour votre santé !

On a encore pu voir récemment un rappel de produit qui risque de faire beaucoup de bruit ! En effet, il n’est pas rare de voir de très grandes enseignes comme Carrefour, Auchan, Leclerc, ou encore Lidl dans le monde du hard discount rappeler des produits qui ont des défauts ou qui ne doivent pas être consommés sous aucun prétexte.

On se souvient tous avoir été confrontés au moins une fois dans notre vie à des maladies après avoir consommé certains aliments qui proviennent de grands magasins, et cela est souvent inévitable. Mais quand les grandes enseignes communiquent sur des erreurs comme celles-ci, il est important de vite se précipiter pour vérifier que vous n’êtes pas concerné : cela pourrait être bien plus grave que vous ne le pensez ! Il ne faut pas prendre ces rappels à la légère, en effet selon les produits rappelés, les situations peuvent être vraiment dangereuses pour votre santé. Notamment s’il s’agit de produits frais par exemple, dans lesquels les bactéries ont pu se propager et se multiplier très rapidement. Lisez donc très attentivement les demandes de rappel afin de ne pas prendre de risque.

Un rappel de produit qui va concerner plusieurs magasins…

Si par habitude, les rappels de produits peuvent souvent concerner une seule chaîne de magasins en particulier, ce n’est pas le cas ici car la terrine qui a été vendue aurait été commercialisée à plusieurs endroits en France et chez des enseignes aussi diverses que variées. Pour tous les consommateurs et les grands amateurs de terrine, c’est la douche froide : il se pourrait que certains d’entre eux aient déjà consommé le produit et ils se trouvent alors dans un certain danger.

Concrètement, cela vous concerne si vous vous êtes récemment rendu dans un de ces magasins suivants : Auchan, Carrefour, Cora, Intermarché, Leclerc et Système U. Malheureusement, il n’y a donc que très peu de magasins qui ne sont pas touchés par ce rappel de produits, et si vous avez fait vos courses récemment, alors vous êtes forcément concernés par les quelques lignes qui suivent si vous ne souhaitez prendre aucun risque pour votre santé ni pour celle de vos proches.

Quelle est la référence des produits qui ont été rappelés ?

Pour la grande distribution, alors que certains peinent à faire monter leur chiffre d’affaires, c’est un nouveau coup dur qui risque de faire beaucoup de bruit. En effet, on pourrait voir dans ces produits des traces de listeria, ce qui est assez grave, il faut bien l’avouer. Les produits qui sont concernés ont le code-barre 3271620042399, et on sait même qu’ils ont été mis en vente entre le 20 avril et le 27 avril dernier, soit il y a tout juste quelques jours.

Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, on sait d’ores et déjà que certains français ont pu être amenés à consommer ces produits, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences car la communication vient tout juste d’avoir lieu pour rappeler les produits. En effet, le numéro de lot noté est le 21041610200, et cela concerne des produits qui sont censés périmer le 26 mai prochain.

Que pouvez-vous faire si vous êtes concernés ?

Si vous avez encore ce produit chez vous, alors nous invitons à ne pas perdre plus de temps et à retourner dans les plus brefs délais le produit que vous avez acheté il y a tout juste quelques jours.

Ne vous inquiétez pas, vous pourrez bien évidemment bénéficier d’un remboursement de votre commande, et cela très rapidement. Heureusement, pour le moment, nous n’avons pas eu de connaissances de complications de la part d’autres consommateurs pour ce produit qui est pourtant un des plus appréciés en France.