Daniel Guichard et ses addictions : une relation enfin terminée !

La raison de cette très bonne humeur est très simple. Il est très content d’avoir enfin réussi à se libérer de ses dépendances développées face au tabac et à l’alcool.

L’alcool et le tabac : deux anciens compagnons de Daniel Guichard

Le monde musical est un secteur où tout peut basculer d’un instant à un autre. Livrés à eux-mêmes, la plupart de ces artistes adoptent un style de vie où tous les excès sont permis. Ce fut à un moment donné, le cas de ce célèbre chanteur et producteur français Daniel Guichard.

Âgé aujourd’hui de 71 ans, rien ne prédestinait pourtant Daniel Guichard à une telle vie. En effet, comme il le dit très souvent, le tabac et l’alcool étaient des moyens qu’il utilisait pour pouvoir gérer ses moments moins forts. Un point de vue qui est d’ailleurs soutenu par la majorité d’artistes qui comme lui, sont souvent en perte de repères.

Bien qu’ils sachent tous que ces deux agents sont toxiques pour leur santé, ces derniers ne s’en séparent presque jamais. Ainsi, d’une bouteille d’alcool à une cigarette, Daniel Guichard s’est très vite laissé emporter. Aussi, selon lui, le tabac et l’alcool lui permettaient à cette époque :

d’oublier son incapacité à résoudre certains problèmes personnels

d’être libre de ses actes

et d’éviter de sombrer dans la dépression.

Des raisons qui auront pu bien lui conduire à la mort. En quelques semaines seulement, il était un vrai consommateur et ne pouvait plus s’arrêter. Une situation qui allait s’aggraver lorsqu’il fera son accident d’avion. Il était impératif qu’il reprenne sa vie en main et mette fin à ce calvaire.

Une guérison difficile pour Daniel Guichard

Comme pour tous ceux qui décident d’arrêter de fumer du tabac et de boire de l’alcool, Daniel Guichard a eu une phase de guérison très difficile. En effet, lorsqu’il prit cette décision, ce dernier fut très vite envahi par plusieurs facteurs notamment :

le stress,

l’angoisse,

et l’anxiété.

Ces réactions lui donnaient envie de recommencer. Par ailleurs, la peur de perdre définitivement sa voix de chanteur ne venait qu’empirer la situation. Interrogé en effet sur l’émission télévisée Vivement Dimanche de France 2, ce dernier avoua que perdre sa voix était sa plus grande crainte, car chanter était devenu toute sa vie. Une passion qui lui permet d’être lui-même et de procurer de la bonne humeur autour de lui.

Un choix, une fierté pour Daniel Guichard

S’il est vrai que de nombreuses fois, Daniel Guichard eut envie de recommencer à fumer du tabac et à boire de l’alcool, plusieurs raisons l’empêchèrent de le faire. En effet, au vu de tous les effets destructeurs qui sont causés par l’alcool et le tabac, ce dernier décida d’avancer et de livrer ce combat.

Une décision qu’il ne regrette pas aujourd’hui, car en plus d’être très heureux, ce dernier a réussi à trouver la paix intérieure. Par ailleurs, il faut aussi noter que cette prise de décision a été très bien accueillie par tous ses fans qui à travers des postes et messages, l’encourageaient dans cette voie.

Lors de son entretien sur France 2, il a même affirmé qu’il avait à nouveau retrouvé sa si belle voix qui lui avait tant accompagné sur ses compositions musicales. Il a profité également de cette opportunité pour inviter tout le monde à suivre son exemple. S’il est certain que cette route est parsemée d’embûches, Daniel Guichard soutient qu’au bout de cette dernière, on se sent bien mieux.

Le bel homme Daniel Guichard, sous un visage radieux a illuminé le plateau de l’émission Vivement dimanche. Un état de grâce qui, très prochainement sera transcrit dans ses futures compositions musicales.