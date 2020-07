Daniel Guichard, le célèbre chanteur, a vaincu ses vieux démons ! Il arrête l’alcool et dévoile tout !

Qui est Daniel Guichard ?

Daniel Guichard est un célèbre auteur-compositeur-interprète et producteur français. Issu d’une famille modeste, il n’a pas été fasciné par les longues études et décide de suspendre sa scolarité en classe de première pour réaliser son rêve. À la recherche d’un contrat, il multiplie donc les auditions dans des maisons de disques.

C’est au début des années 1970 que la carrière de Daniel Guichard prend véritablement son sens. En 1972, il monte pour la première fois sur la mythique scène de l’Olympia. Deux titres en particulier rendent cette expérience inoubliable et le propulsent très vite vers les sommets : La Tendresse et Faut pas pleurer comme ça.

Les années passent et le chanteur de charme prend de l’ampleur. Dans un style charmant, l’artiste est l’auteur de plusieurs chansons dans la seconde moitié des années 70 et les titres parlent d’eux-mêmes :

Je t’aime

Tu vois

Je viens pas te parler d’amour

C’est pas facile d’aimer

T’aimer pour la vie

Pour ne plus penser à toi

Le cœur à l’envers

Il devient une vedette et assume son statut sans faire de tapage. Il enchaîne des concerts, des tournées et des disques. Parallèlement, il se lance également dans la production, puis dans la distribution.

Après cette hyper activité, il disparaît des radars et fait son retour en 2012 après 20 ans de disette. Ce retour est marqué par un nouvel album Notre Histoire.

Le succès dans la peau, Daniel va de nouveau fouler les tapis de l’Olympia quelques mois plus tard puis en novembre 2018.

Daniel Guichard se présente alors aujourd’hui comme un artiste accompli qui restera à jamais inscrit dans les annales de la musique française.

Le passé sombre de Daniel Guichard.

Tout ce succès qu’a connu Daniel Guichard dans les années 70-80 ne lui a pas toujours rendu que des services. Dans une interview au micro du magazine Ici Paris en 2015, Daniel Guichard a fait des révélations bouleversantes sur son passé à succès. Il fut bien une époque de son succès qui a été marquée par un mal-être profond. En effet, Daniel était un homme très casanier et discret, contrairement à ce que l’allure de sa carrière révélait. En réalité, entre les tournées, les voyages imposés par ses années de gloire, Daniel vivait une galère.

C’est donc le cœur très lourd qu’il a accepté de suivre le rythme infernal qu’impose une carrière d’artiste à succès. Il a entamé une marche glorieuse au prix de santé. Daniel Guichard a dû soutenir un rythme de 200 concerts par an, avec tout ce que ça comportait comme pression et mondanités. Il a avoué avoir eu le choix entre deux options : soit se crêper le chignon constamment avec ses collaborateurs, soit picoler. Daniel a manifestement choisi la deuxième option, au péril de sa santé.

Pour jouer le rôle que lui imposait le succès, Daniel Guichard buvait trois à quatre bouteilles d’alcool par jour et enchaînait avec autant de paquets de cigarettes. Il était devenu accro au whisky et au tabac pour tenir le coup. Ce phénomène est bien loin d’être un cas isolé dans le monde artistique. De nombreuses stars ont d’ailleurs sombré dans la dépendance et la dépression. Daniel peut donc aujourd’hui inspirer plus d’un par ce combat qu’il a mené avec succès.

Maintenant que cette page de sa vie est s’est complètement retournée, Daniel en parle le cœur apaisé. Au prix de beaucoup d’efforts, il s’est remis sur pied.

Pour rassurer ses fans, il a déclaré que cet épisode était bien derrière lui depuis trente ans déjà.

C’est donc avec une vie beaucoup plus saine et en toute sobriété que vous verrez Daniel sur scène. Il a même révélé que c’est dans son camping-car qui affronte calmement les routes qui mènent à ses différents spectacles. En tout cas, sa vie est beaucoup plus simple depuis que le succès a été dilué.