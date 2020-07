Daniel Guichard remporte un combat incroyable contre ses addictions !

Malgré le nombre d’années qu’il a vécu avec ses démons soit, l’alcool et la cigarette, il a réussi à les vaincre après plus de trente ans de combat.

Nous vous proposons de suivre de près, les contours de ce combat et comment le chanteur est-il parvenu à mettre un terme à ce que de nombreuses personnes trouvent impossible.

Le choix entre la vie et la mort

Plusieurs personnes pensent que s’embarquer dans l’alcool et le tabac de manière intense signifie signer son arrêt de mort. Mais évidemment, l’on ne peut se souvenir de combien de fois il est souvent dit que le tabac nuit à la santé de non seulement le consommateur, mais aussi à celle de son entourage. Ainsi, les deux forces ont failli être la cause de décès de Daniel Guichard, parce qu’il s’est laissé contrôler par l’alcool et le tabac. Lorsque vous commencez un tel parcours, il est très difficile de s’en sortir vivant. Cependant, dans le choix entre la vie et la mort, le chanteur a évidemment fait le choix que tout le monde aurait fait : vivre et mettre un terme à l’alcool et la cigarette. Cette libération miraculeuse a poussé l’artiste à prendre des décisions de ne plus jamais le faire. Il a juré de ne plus retourner à ses habitudes qui sont désormais tueuses.

Ce que Daniel Guichard lui-même dit de ce combat

En donnant les raisons pour lesquelles il a complètement laissé l’alcool et le tabac, Daniel Guichard parle de certaines restrictions dans la vie quotidienne telles qu’un dégoût pour les voitures, la route et l’idée qu’on n’est pas avec des personnes qu’il faut. Pour mieux expliquer ceci, il a affirmé dans une interview accordée à Ici Paris : «imaginez quelqu’un dans ce cas de figure, qui n’aime pas monter dans une voiture, déteste la route, les mondanités… et qui n’est pas toujours bien entouré. Il y a deux options : soit vous passez votre temps à vous foutre sur la gueule avec tout le monde, soit vous picolez pour oublier». Ce sont là les propos de Daniel Guichard. Au milieu de ces deux options, le chanteur a opté pour «picoler pour oublier» pendant cette période qu’on peut qualifier de sombre dans sa vie. Ainsi, à cette époque, il pouvait boire «trois à quatre bouteilles d’alcool par jour et autant de paquets de cigarette» lorsqu’il enchaîne des concerts parallèlement. Ces propos viennent corroborer une fois de plus la pensée de savoir que l’alcool et le tabac constituent une prison et une dépendance pour celui qui s’en attache avec tout son cœur.

L’alcool et le tabac : un passé pour Daniel Guichard

En avouant que «c’est fini depuis 30 ans», l’interprète de «mon vieux» admet qu’il n’a «jamais touché à la came sous quelque forme que ce soit» depuis plusieurs années. Au fur et à mesure que les jours s’envolent, il s’éloigne de plus en plus de cette habitude qu’il trouve désormais malsaine dans sa vie.

Dans l’émission intitulée, Vivement Dimanche sur la chaîne France 2 de Michel Drucker, le présentateur lui demandait à propos de sa voix : «ta voix n’a pas changé ? Quand tu as arrêté de picoler – parce que tu faisais fort à une époque – tu as eu des problèmes de voix ?». Daniel Guichard avait clairement répondu, «oui. Quand j’ai arrêté de picoler et de fumer, j’ai un peu dérouillé pendant quelques jours, parce que pour contrôler ma voix, ce n’était plus possible. Et très vite, c’est revenu ; ça fait maintenant trente-quatre ans». On comprend clairement que la consommation de l’alcool et du tabac était une entrave à la carrière de l’artiste. L’arrêt a occasionné des moments de détention dans sa vie. Pour résoudre son problème de la route et son entourage, le chanteur affirme : «je roule à mon rythme. Et puis mon camion, c’est comme ma maison. J’ai deux plumards, une cuisine, une salle de bains et je suis pénard». Il a ainsi, opte pour un camping-car.