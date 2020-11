Daniela Martins (Secret Story 3) accuse la production de l’émission du suicide de FX !

Elle accuse l’équipe de production de l’émission d’être en partie responsable de cette tragédie.

La nouvelle de la mort de François-Xavier, affectueusement surnommé FX par ses fans, a fait de grands bruits dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les raisons sous-tendant son suicide n’ayant pas été clairement élucidées, de nombreuses interrogations ont continué à voir le jour. Neuf années après ce tragique évènement, Daniela Martins, une ancienne candidate de l’émission vient faire des déclarations effarantes compromettant sérieusement l’équipe de production de l’émission de téléréalité. Pour la jeune femme, la chaine de télévision TF1 a sa part de responsabilité dans la mort de FX. Les propos de la jeune femme ont choqué bon nombre de personnes et on se demande ce qui pourrait en découler. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Les révélations de Daniela Martins

Le visage de Daniela Martins a été découvert par le public pour la première fois en juin 2009 alors qu’elle participait à la troisième saison de l’émission de téléréalité Secret Story. Avec sa plastique de rêve, son charme ravageur et son accent chantant, la belle Portugaise a attiré l’attention du public surtout lorsqu’elle a révélé son secret : son idylle amoureuse avec le footballeur Cristiano Ronaldo.

Après avoir participé aux anges de la téléréalité, la jeune femme a décidé de s’éloigner de l’univers de la téléréalité. La raison ? Son aventure dans Secret Story lui avait laissé d’amers souvenirs. Dans l’interview que la mère de deux enfants a accordé à Gossip Room, elle est revenue sur un épisode particulièrement douloureux : la mort de FX, le candidat vedette de Secret Story 3. En effet, le jeune homme avait très vite craqué après sa sortie du jeu et avait fini par se donner la mort en août 2011.

Daniela Martins qui était proche de FX à l’époque se souvient avec tristesse de la période dépressive du jeune homme. « Une semaine avant que ça se passe, il a essayé de m’appeler plusieurs fois, et je n’ai pas décroché », avait-elle déclaré et on ressentait l’amertume et la culpabilité dans ses propos.

Elle accuse la production

Aujourd’hui, avec du recul, la jeune femme n’hésite pas à pointer du doigt TF1 en la désignant comme coupable. « Tout a commencé là. FX voulait à tout prix la célébrité. Une fois qu’il a mis le pied dedans, c’est là que tout a commencé. Il n’aurait jamais dû mettre un pied dans la téléréalité », avait-elle continué.

Pour la jeune femme, François-Xavier avait été victime des agissements de TF1. Daniela Martins affirme que la chaîne de télévision aurait dû remarquer à quel point cela affectait le jeune homme. Elle n’est pas la seule à penser cela puisque la mère du jeune homme décédé partage également ce point de vue.

TF1 utiliserait-elle des méthodes douteuses pour manipuler les candidats ?

La mère de deux enfants a également dénoncé certaines méthodes de la production de Secret Story. Elle qualifie ces méthodes de douteuses et manipulatrices. « Il y avait beaucoup de manipulation », avait déclaré Daniela Martins et il a fallu qu’elle quitte la maison des Secrets avant de s’en rendre compte.

La jeune femme a souligné le fait que l’équipe de production prenait volontairement la décision de ne pas transmettre ses lettres à un candidat qui était encore enfermé dans la maison. Pour Daniella Martins, leur objectif était de voir le candidat en question se mettre en couple avec une autre fille à l’intérieur. Des accusations bien graves tout comme celles proférées par Morgane Enselme quelques mois plus tôt.