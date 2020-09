Danielle Moreau (TPMP) : la chroniqueuse craque en dévoilant avoir été sauvée d’une grosse dépression par Cyril Hanouna !

L’animateur télé Jordan de Luxe, avait une invitée spéciale ce lundi 21 septembre. Il s’agit de la journaliste et chroniqueuse Danielle Moreau. Au cours de l’entretien, les téléspectateurs ont assisté à la perte de contrôle de cette dernière, qui a craqué et laissé échapper des larmes de reconnaissance envers Cyril Hanouna.

Comment Danielle Moreau a réussi à sortir la tête de l’eau après France 2 ?

C’est près de 18 ans que Danielle Moreau a consacré à la chaîne France 2, aux côtés de Sophie Davant. Cette dernière animait l’émission C’est au programme chaque matin, et Danielle Moreau comme d’autres, faisait partie des chroniqueurs.

Après que l’émission ait été arrêtée, Danielle Moreau est apparue sur Touche pas à mon poste, d’abord en tant qu’invitée, et par la suite en tant que chroniqueuse de l’émission.

Danielle Moreau a su conquérir le public de TPMP grâce à la sympathie qu’elle inspire et à sa gentillesse. L’une des particularités de Danielle Moreau qui a beaucoup amusé les téléspectateurs et à propos de laquelle elle n’hésite pas à jouer, assumant pleinement sa situation, c’est qu’elle vit encore chez sa mère.

En effet, à 56 ans, Danielle Moreau est toujours célibataire et vit toujours avec sa maman, avec qui elle partage une relation fusionnelle. Si la présence de Danielle Moreau s’est raréfiée avec le temps dans TPMP, elle revient intégrer la bande de Hapsatou Sy dans « TPMP-Elles refont la télé », en tant que chroniqueuse.

Au de-là de tout, Danielle Moreau a affirmé à Jordan de Luxe, qu’elle avait retrouvé le sourire et aussi une famille dans l’émission TPMP. C’était sur Non stop People, et la chroniqueuse a saisi cette occasion pour faire des révélations douloureuses. Avant d’en arriver là, elle confie à l’animateur que ses premières apparitions sur C8 en 2017, l’ont aidé à sortir d’une grosse dépression.

L’hommage de Danielle Moreau

Danielle Moreau n’a pas souhaité révéler la cause de sa dépression. Elle a juste affirmé qu’elle était encore à France2, lorsqu’elle a été invitée par Cyril Hanouna dans Touche pas à poste.

La journaliste a confié que l’émission lui a fait du bien. D’après ses dires : « je me suis aperçue à quel point cette émission faisait du bien, c’était plus que de la télé. Et Cyril, c’est quelqu’un qui vous tend la main (…) J’ai retrouvé une famille ».

Pour ce qui est de savoir si Danielle Moreau a des regrets concernant son ancienne chaîne, elle répond que non. Sauf qu’elle pense que : « c’est une trop grande maison, donc c’est difficile », et de révéler : « et puis, j’ai fui quelqu’un qui m’a fait quelque chose de pas sympa, j’avais l’impression, cette année-là, de me noyer, et Cyril m’a sorti de l’eau.»

Pour Danielle Moreau, France Inter est une structure si grande qu’elle n’a pas la possibilité de protéger ou de défendre des personnes comme elle. Au contraire, lors de son passage dans TPMP elle a trouvé la famille qui lui avait toujours manqué.

Danielle Moreau affirme alors : « Cyril c’est mon antidépresseur, j’ai essayé de jamais prendre de médicaments; quand je disais que les gens qui font rire m’ont sauvé au moment du deuil de mon père, Cyril m’a sauvé au moment de cette dépression, il m’a tendu la main ».

Persistant à garder le silence à propos de ce qui a causé sa dépression, Danielle Moreau a refusé d’en dire plus, se contentant d’affirmer que c’était une histoire personnelle. La journaliste avoue qu’elle ne veut pas faire sortir cela pour le moment.

A la fin, c’est au bord des larmes que Danielle Moreau rend hommage à Cyril Hanouna. Elle assure que l’animateur vedette de C8 était une personne très importante pour elle. « Il s’en est peut-être pas rendu compte, qu’il me sauvait la vie à ce moment, je me noyais à ce moment-là.»