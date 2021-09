Danse avec les stars : Chris Marques revient sur les soupçons de sa perte de poids sur twitter !

Avec le retour de la nouvelle saison de divertissement « danse avec les stars », Chris Marques est devenu depuis le centre d’intérêt de plusieurs internautes et fait également l’objet de quelques réactions sur les réseaux sociaux.

Ces derniers (les internautes) n’hésitent surtout pas à faire une remarque ayant trait à la silhouette du « juré » : son amincissement. Vendredi dernier, il s’est résolu d’y répondre à travers la réponse à un abonné sur Twitter.

« Il a minci de ouf… »

Christ Marques n’est pas une figure inconnue de l’univers audiovisuel français. Connu pour son manque de souplesse envers les candidats, il est le juré de l’émission de divertissement « Danse avec les stars ». Il Stars depuis 2011. Et cette saison, c’est avec passion qu’il s’est remis à la tâche avec notamment quelques changements du point de vue morphologique.

Au cours des deux premières primes de cette saison, le champion de salsa semble modérer ses critères de jauge. En effet, il fait plus preuve de flexibilité et de tolérance envers les duos en compétition. Cependant, il n’y pas que les téléspectateurs qui ont en effet remarqué que Chris Marques avait levé le pied sur son excentricité en s’affichant désormais dans un look plus sobre qu’auparavant. Et visiblement, il a brulé quelques kilos.

À l’occasion de la diffusion du deuxième épisode de « Danse avec les stars », ce vendredi 24 septembre, les internautes ont lâché des commentaires à plusieurs reprises à ce sujet. « C’est moi ou @LeChrisMarques a vachement minci ? #DALS, a ainsi tweeté Martinez, un abonné. Une interrogation à laquelle le principal intéressé a répondu par l’affirmatif en ces termes : « il a minci de ouf… »

Je réapprends à manger

S’il est un fait que Chris Marques a perdu quelques kilos, le compagnon de Jacky Spencer n’a pas précisé le nombre de kilo qu’il a exactement délesté. Toutefois, il indiquait en février dernier qu’il désirait désormais se reprendre en main après tant d’années à faire le yoyo avec son poids, c’est-à-dire à ne pas contrôler son alimentation. « Il y a quinze ans, racontait-il, je dansais entre sept et huit heures par jour. Depuis, mon corps a pris du poids naturellement et je me sens bien moins énergique. J’ai toujours fait les montagnes russes avec mon poids », a confié le champion de salsa de 43 ans. Il a ajouté que « Depuis la première saison de »Danse avec les stars », j’ai pris dix kilos. J’ai bien profité des restaurants (rires) ».

Désormais, le père de Jackson qui semble se plaire dans sa posture actuelle a décidé de faire attention à son alimentation, une bonne fois pour toutes. « Je ne suis pas un régime, je réapprends à manger », a expliqué Chris Marques. Des efforts qui ont sans doute porté leurs fruits. Car on trouve un Chris Marques encore plus élégant et beau.