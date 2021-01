Danse avec les stars : exclusif, cet ancien juré sera de retour dans la saison 11 du programme, vous allez être surpris !

Cela fait maintenant déjà depuis plusieurs mois que les plus grands fans de Danse avec les stars attendent avec la plus grande impatience le retour du programme.

Le nouvel animateur Camille Combal a en effet réussi à donner un grand vent de fraîcheur à cette émission fulgurante sur TF1, mais malheureusement, le destin a changé cette émission à tout jamais…

Depuis la crise sanitaire du coronavirus que nous avons tous vécu depuis déjà plusieurs mois, l’émission s’est complètement arrêtée et même si certains téléspectateurs pensent que Danse avec les stars n’avait pas prévu de renouveler l’émission, et bien en réalité c’est faux et on devrait pouvoir prochainement voir le grand retour des jurys et des candidats de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

Danse avec les stars : la prochaine saison du programme est attendue avec la plus grande impatience !

Cela fait maintenant plusieurs années que les téléspectateurs de l’émission se demandent d’ailleurs comment les jurys sont nommés et ce qu’ils deviennent ensuite : certains d’entre eux sont très populaires et gagnent à être connus par leur talent qui est incommensurable !

Mais avec la COVID19, TF1 a dû revoir ses plans, et par conséquent la nouvelle saison du programme n’est pas encore prête. Pour les plus grands fans de l’émission qui attendaient de voir une nouvelle saison du programme présenté par Camille Combal, c’est une énorme déception.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

Certains pensaient même que l’animateur avait fait le choix de ne plus présenter l’émission au profit d’autres programmes comme Mask Singer, mais en réalité il n’en est rien et on pourra donc le revoir dans les prochaines saisons de Danse avec les stars.

Il reste toutefois un petit détail : aucune émission n’a encore été tournée et tout cela reste donc assez théorique. En revanche, on peut dire que TF1 fait aujourd’hui tout son possible pour pouvoir donner l’eau à la bouche des téléspectateurs qui n’en peuvent plus d’attendre ce grand moment de télévision…

En effet, ce n’est pas avant le mois de septembre prochain que l’on pourra voir les nouveaux épisodes de Danse avec les stars. En revanche, on a pu apprendre par le journal Voici des informations exclusives concernant la participation de certains jurys du programme, ce qui va ne laisser personne indifférent !

Danse avec les stars : qui va-t-on retrouver dans le prochain jury de l’émission lors de la prochaine saison !

Pour le mois de septembre, le rendez-vous est donc pris, mais faut-il encore bien savoir qui sera présent comme jury ! On a pu apprendre que Jean-Marc Généreux ne serait pas présent dans l’émission, ce qui va laisser un gros vide dans le programme qu’il avait pu incarner pendant des années. C’est une grosse surprise pour TF1 car il était présent depuis le tout début de l’émission…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

Concernant les autres jours, on a pu apprendre que Shy’m, Patrick Dupond et Chris Marques seront bel et bien toujours présents. La production a donc fait tout son possible pour trouver un nouveau jury, et c’est en la personne du chanteur Matt Pokora que selon le journal Voici on devrait le retrouver comme jury.

Bien que par le passé il ait affirmé ne pas vouloir être jury dans la presse, nous avons hâte de voir si ce dernier va pouvoir démentir l’information ou pas, car il est très apprécié par le public et on aimerait le voir à nouveau dans le programme !