Danse avec les Stars : on en sait plus sur le casting de la nouvelle saison… et il y a des surprises !

Beaucoup doutaient du fait qu’il y aurait la diffusion d’une nouvelle saison de Danse avec les Stars. La raison en est l’épidémie du coronavirus qui a tout retardé mais malgré tout, il semblerait que la production ait déjà sélectionné ses candidats.

Une diffusion en retard pour Danse avec les stars

La crise sanitaire que le monde traverse a bouleversé un grand nombre de choses, et le monde du petit écran n’est pas épargné. Alors que beaucoup de programmes télé sont réapparus pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, d’autres ont encore de retard.

Notons que cette fois, tout se passe différemment, étant donné qu’il y a l’obligation de respecter les gestes barrières. C’est ainsi que sur les plateaux télé des talk-shows, il y a beaucoup moins de public, ou même pas du tout.

Concernant les retards d’antenne, cela concerne surtout les tournages, qui ont été arrêtés pendant un temps. On se rappelle ainsi que sur M6, l’Amour est dans le pré a connu juste un léger retard, grâce à la forte volonté de Karine Le Marchand de sortir l’émission à temps.

Cependant, le retard que connaît l’émission Danse avec les stars semble perdurer, au point où l’on commence à douter du fait qu’il y aura une nouvelle saison cette année. Cependant, quand l’on regarde la particularité de cette émission, on peut comprendre aisément son gros retard.

En effet, dans Danse avec les stars, la proximité est de mise entre les candidats, ou en tout cas, entre les participants et leur partenaire. Il y aura donc là, un problème de distanciation sociale. Les producteurs et toute l’équipe avaient donc à réfléchir à la manière de faire danser les couples sur de la salsa ou du slow par exemple, dans le respect des gestes barrières. On dirait bien qu’ils ont trouvé, étant donné qu’on en sait plus sur le casting.

Quelles seront les stars de la saison ?

C’est une évidence, Danse avec les stars ne sera pas diffusée en automne comme d’habitude. Si aucune date définitive n’a été donnée pour le moment, il se pourrait que cela se déroule dans le 1er trimestre de 2021.

Cependant, ce n’est pas parce que la diffusion tardera que la production croise les bras. En attendant, le casting de la 11e saison a été mis au point. Si on ne connaît pas encore toutes les célébrités qui feront partie de l’émission, on sait maintenant que Claude Dartois, embarquera pour cette aventure. Il s’agit d’un ancien candidat emblématique de Koh-Lanta. Il faut dire que Claude Dartois a été beaucoup vu dans les médias depuis la fin de la diffusion du dernier Koh-Lanta, dans lequel il était candidat.

Reconnaissant qu’il n’est pas un grand danseur, Claude Dartois se rend bien compte que cette aventure n’a rien à voir avec la précédente. Cependant, il a déjà une idée de ce qui l’attend, puisqu’il y connaît déjà pas mal de monde : « J’ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l’ai vu s’entraîner pendant plusieurs semaines et c’est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d’entraînement. C’est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus. »

Notons que Claude Dartois tenait ces propos au cours d’un entretien, il y a un certain. Il faut croire qu’il se sent prêt à tenter l’aventure maintenant. Il est fort probable qu’il y ait également parmi les personnalités de Danse avec les stars, Vaimalama Chaves, la Miss Tahiti et Miss France 2019, ainsi que Jazz, qui est une star de télé réalité. On attend plus que la diffusion dorénavant…