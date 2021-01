Dany Boon : Le comédien annonce le tournage de son prochain film sur le confinement pour Netflix !

Le fan-club de Dany Boon avait bel et bien prédit l’avenir. Le confinement a inspiré l’acteur et il avait annoncé sur RTL quelques mois plus tôt qu’il travaillait sur un film qui porterait sur le confinement. De toute évidence, les choses sont enfin prêtes et le tournage débutera très prochainement. De plus, l’acteur a annoncé que son œuvre paraîtra directement sur Netflix. Le projet est déjà en marche et les fans sont déjà impatients de voir l’œuvre de leur idole.

Un tournage prévu pour le mois prochain en Belgique

Rien ne pourrait faire plus plaisir aux admirateurs de l’acteur que l’annonce du tournage du film. Il débutera en novembre prochain en Belgique. Ce fameux film relatera le quotidien des occupants d’un immeuble en pleine période de confinement. Le projet a été écrit en collaboration avec Laurence Amé et verra bientôt le jour.

8 rue de l’Humanité, tel est le nom qui a été donné à cette œuvre. Cependant, Dany Boon qui détient le titre du roi du box-office avec à son actif Bienvenue chez les Ch’tis (le film français le plus vu de toute l’histoire du cinéma au box-office national avec ses plus de 20 millions d’entrées), a décidé que ce nouveau long métrage sera diffusé sur la plateforme de streaming Netflix.

Des rôles importants pour ce film

Pour la réalisation de cette œuvre, l’acteur a pris lui-même la direction du projet. Il sera à la fois scénariste, réalisateur, producteur et interprète principal du film. Cette production serait le résultat d’une collaboration entre Netflix et Pathé. Le synopsis du film donne encore plus envie de le regarder. 8 rue de l’Humanité, c’est l’histoire de sept familles qui ont préféré rester confinées dans un immeuble pendant trois mois, alors que la majorité des citadins avaient préféré fuir la capitale.

Cette période où ils seront obligés de se frotter les uns aux autres et de ne voir que les visages de leurs voisins s’annonce pleine de joie, d’angoisse, de comédie, mais aussi de drame. Un cocktail que les cinéphiles se feront une joie de déguster. Connaissant le talent de Dany Boon et sa manière de tourner au ridicule les situations les plus embarrassantes, ce film promet d’être absolument intéressant. La mise en ligne de l’œuvre sera probablement effectuée au cours de l’année 2021. Le tournage durera 6 semaines et ce long métrage promet déjà de faire un carton à sa sortie.

Précédemment une collaboration avec Netflix

Cette collaboration de l’acteur avec Netflix n’est pas la première. Dany Boon était déjà apparu en 2019 dans le casting du film américain Murder Mystery. Il a joué aux côtés d’Adam Sandler et de Jennifer Aniston. Dany Boon n’avance donc pas en terrain inconnu en choisissant la plateforme de streaming pour la sortie de son prochain film.

Le confinement a également chamboulé son programme sur plusieurs projets comme la sortie de Le palmier. Ce film est une comédie sur la 5G qui relate l’histoire d’un village qui est en zone blanche et qui cherche à tout prix une installation de système 5G dans sa commune. Le tournage avait été décalé en raison de la crise sanitaire. Si le comédien a déclaré être déçu par ce contretemps, il ne manquera pas de faire sensation avec la sortie de son prochain film.