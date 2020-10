Dany Brillant : Ce cadeau inestimable que Charles Aznavour lui a laissé avant de mourir qu’il garde précieusement !

Dany Brillant a longtemps gardé secret le cadeau que lui a fait le célèbre chanteur Charles Aznavour, dont il était un grand fan, et qui était également son ami. Il sort du silence à l’occasion de la sortie de l’album hommage qu’il a réalisé à la mémoire de son mentor…

Ce don que Dany Brillant a reçu de Charles Aznavour

Charles Aznavour est carrément un monument de la chanson française, et ses titres sont connus à travers le monde entier. Décédé à l’âge de 94 ans il y a de cela 2 ans, le chanteur de ‘’For me Formidable’’, a inspiré plusieurs générations d’artistes, et Dany Brillant fait incontestablement partie de ces personnes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Brillant (@danybrillant) le 17 Oct. 2020 à 2 :07 PDT

Ce dernier le dit d’ailleurs, Charles Aznavour est l’artiste qui l’a le plus influencé de toute sa longue carrière. Notons que Dany Brillant est un crooner célèbre qui à 54 ans, a déjà une carrière bien fournie, et du succès. Touché par le décès de son idole, le chanteur de Suzette a décidé de lui rendre un bel hommage.

Pour cela, il a donc décidé de réaliser un album familial dans lequel il reprend les classiques de Charles Aznavour : « J’avais surtout envie de chanter ses tubes que tout le monde connaît ». On y retrouvera donc des chansons cultes qui ont contribué à asseoir la réputation du chanteur décédé.

Alors qu’il est en pleine promotion pour cet album, Dany Brillant a avoué à la comédienne et animatrice radio Anne Roumanoff qui le recevait dans son émission, qu’il aurait pu insérer un titre exclusif dans cet album, mais qu’il a préféré le garder pour lui. Cela s’est passé ce mercredi 21 octobre 2020, et Dany Brillant a raconté comment son ami et maître lui a fait ce cadeau : « Je suis allé chez Charles Aznavour, il y avait une grande table de billard sur laquelle il y avait plein de textes en attente de musique… Il m’a demandé d’en choisir un et il me l’a donné ».

Ce cadeau inestimable, le chanteur de jazz a avoué avoir eu peur que le public le compare avec les anciennes chansons de Charles Aznavour. A ce jour, non seulement il ne s’est pas servi de ce texte, et certainement pas pour des motifs mercantiles. D’ailleurs, Dany Brillant n’a même pas posé de notes sur ce texte inédit, le laissant tel qu’il lui a été remis : « Je ne l’ai pas mis en musique, parce que j’ai pris ce texte plutôt comme un talisman. C’est en fait quelque chose d’assez secret.»

Un projet hommage où il inclut ses fils

Si Dany Brillant a préféré conserver le précieux cadeau que lui a fait son ami et mentor pour le moment, il n’est pas exclu qu’il le partage un jour avec son public : « Je l’ai gardé pour moi. Mais peut-être qu’un jour, je le chanterai ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Brillant (@danybrillant) le 1 Oct. 2020 à 10 :13 PDT

A l’occasion de la sortie de cet album familial qui sonne comme un beau cadeau de fin d’année, Dany Brillant a eu envie de faire participer ses deux garçons Lino et Dean, qui sont âgés de 7 et 10 ans. Fier de ses enfants, le célèbre papa voulait leur donner le goût de son métier de chanteur : « Je voulais que mes enfants comprennent qu’une vocation naît très tôt. »

Pas sûr que ce soit gagné puisque les 2 gamins semblent avoir des talents dans un autre domaine en particulier : « En revanche, je peux vous garantir qu’ils sont des comédiens-nés ! Ils peuvent nous raconter n’importe quoi à leur mère et moi, on y croit toujours ! Sur le tournage du clip, ça m’a semblé comme une évidence qu’ils se dirigeront plutôt vers la comédie. Je ne leur imposerai rien… »

Le célèbre papa semble s’être fait une raison, même si les enfants sont encore bien jeunes pour que le choix de leur métier soit définitif. Dany Brillant a peut-être encore le temps de leur donner ce goût pour sa passion, le jazz…