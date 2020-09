Daphné Bürki : elle dévoile des photos inédites de sa fille Hedda pour célébrer son anniversaire !

Âgée actuellement de 13 ans, Hedda est la première fille de l’animatrice de France 2, Daphné Bürki qu’elle a eu avec Travis Bürki. C’est avec beaucoup d’émotion que la compagne de Gunther Love aurait décidé de partager avec ses fans, une ancienne photo de sa fille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Daphné Bürki célèbre les 13 ans de sa première fille, Hedda

En tant qu’une habituée des réseaux sociaux, l’animatrice de France 2 sait ce qui plaira à ses followers d’où ce cliché qu’elle a dû fouiller dans ses albums. Elle est connue pour son sens de l’humour car elle ne rate pas une occasion lorsqu’il faut arracher le sourire aux abonnés de sa page. On se souvient encore de sa tentative de French Cancan pendant le tournage de Je t’aime etc, en juillet dernier. C’est pareil même quand elle décide de parler de ses deux filles, Hedda et Suzanne, c’est toujours avec beaucoup d’humour que la journaliste s’exprime. Toutefois, Daphné Bürki s’est illustrée ce mercredi comme une mère remplie de tendresse et de douceur. Cela a été le cas le 6 juillet dernier lors de l’anniversaire de Suzanne qui aurait eu 7 ans où elle avait publié une photo d’elle, enceinte avec un émoji en cœur.

Mercredi 9 septembre 2020 symbolisait la date de naissance de la fille aînée de l’animatrice. Pour exprimer son amour à l’égard de sa fille, elle n’aurait pas trouvé mieux que de poster deux rares clichés. L’une de ses photos montre la petite Hedda soufflant une bougie et la deuxième présente la jeune maman de 40 ans enceinte. On l’aperçoit sans maquillage avec son ventre arrondi. Ces magnifiques photos n’ont pas laissé ses fans indifférents. Cette publication a massivement été commentée et aurait bénéficié d’un nombre important de mentions « j’aime ». Parmi ceux qui ont glissé des messages adorables sous cette publication, on peut citer Clara Luciani, Agathe Lecaron, Manu Payet et Loic Prigent qui se sont joint au collectif des anonymes pour complimenter l’animatrice de France 2 et sa fille.

Ces rares clichés pour souhaiter un heureux anniversaire à sa fille

Responsable de la présentation de l’émission Je t’aime, etc sur France 2 depuis 2017, l’ancienne animatrice de Canal+ a su marquer les téléspectateurs. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à faire plaisir à ses admirateurs de temps en temps via des publications de quelques moments de sa vie quotidienne avec ses deux filles qu’elle aime plus que toute autre chose. Outre ce programme, la journaliste s’occupe également de l’émission Victoires de la musique depuis 2018. Il faut dire que Daphné Bürki bénéficie de la confiance de la chaîne car elle aurait succédé à Marianne James dans la présentation de Prodiges en 2018. Elle est en couple avec Sylvain Quimène, le vainqueur d’Air Guitar Gunther Love. Cette relation a conduit en 2013, à la naissance de sa deuxième fille Suzanne, actuellement âgée de sept ans.

Il faut dire que l’émission de Daphné Bürki est très suivie. Chaque jour, dans l’après-midi, l’animatrice s’entretient sur l’amour avec ses journalistes, chroniqueurs et autres experts en la matière. Habituée des questions d’amour, tendresse et amitié, l’animatrice de France 2 a fait fondre ses followers grâce à ses photos qu’elle aurait sélectionnées avec beaucoup de soins. Elle est donc bien placée pour délivrer des petits messages de tendresse à l’endroit de ses filles surtout lorsqu’il s’agit de leurs jours de naissance.