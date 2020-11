Dave : il dévoile l’identité de l’animatrice pour qui il a voulu tout quitter !

Sur son plateau ce weekend, Laurent Ruquier a reçu le chanteur néerlandais de 76 ans, Dave qui a dévoilé avoir eu un coup de cœur pour une célébrité des médias. En couple depuis des dizaines d’années avec Patrick Loiseau, Dave a failli mettre un terme à sa relation avec l’acteur français qu’il aurait rencontré dans les années 70.

Dave se confie sur le plateau de On est presque en direct

Sur le plateau de France 2 de ce weekend, Dave était l’invité de l’animateur Laurent Ruquier et le chanteur n’a pas manqué de relever cette époque particulière de sa vie. Cela remonte aux années 80 où Dave a failli changer son orientation sexuelle pour une animatrice télé. Autrefois intitulée On est en direct, le partenaire de Benoît Petitjean a rebaptisé son programme On est presque en direct bien que son principe soit le même. Alors que le respect des mesures reste de rigueur en France au regard du nombre de contaminations du coronavirus que connaît le pays, le journaliste de France 2 n’est pas prêt à rendre l’antenne. L’animateur de 57 ans interroge ses convives sur des questions liées à l’actualité, à la culture et quelques fois à leur vie privée. Dave a été amené à évoquer un souvenir qui remonte à plusieurs années.

Il a confié à Laurent Ruquier qu’il avait failli quitter son compagnon par amour pour une animatrice de télévision. Suite à la question du journaliste de France 2, le chanteur néerlandais a répondu que « Ça va faire cinquante ans le 7 février » que cela s’était produit. Alors que le présentateur de On est presque en direct lui a de nouveau interpellé sur cette situation où il était prêt à quitter Patrick Loiseau avec qui il est en couple depuis près de 50 ans déjà, pour une femme. De son côté, Dave a précisé qu’il s’agissait d’une fille. Déterminé à faire cracher le morceau au chanteur, Laurent Ruquier n’a pas hésité à révéler le nom de l’intéressé qui n’était personne d’autre qu’Olivia Adriaco.

Dave et Patrick Loiseau fêteront bientôt leurs 50 ans de relation

Dave décide alors de tout balancer lorsqu’il admet avoir eu un coup de cœur pour l’animatrice dans les années 80. Toutefois, il a néanmoins précisé que sa relation était plus intéressante avec son compagnon Patrick Loiseau ce d’autant plus qu’ils sont ensemble depuis plusieurs années. Entre Dave et Patrick, c’est une véritable histoire d’amour et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’a pas pu quitter ce dernier malgré son attirance vis-à-vis de cette femme. Le 7 février 2021 sera une date historique pour Dave et Patrick Loiseau. Cela symbolisera les 50 ans du couple de ces deux hommes qui sont restés plus que jamais, soudés dans leur relation qui a su résister à plusieurs épreuves parmi lesquelles le coup de foudre de Dave qui a failli quitter l’acteur et chanteur français de 71 ans.

En novembre 2019, Dave livrait les secrets de la longévité de son couple dans les colonnes du magazine France Dimanche. L’ayant assisté pour ses titres à succès Vanina et Du côté de chez Swann, Patrick Loiseau était devenu le parolier du chanteur hollandais en 1971 jusqu’à ce qu’il devienne son compagnon. Après tout ce temps, le couple reste uni comme au premier jour. Il n’avait pas manqué de dire que les compromis font partie de l’un des éléments qui leur auraient permis de rester ensemble jusqu’aujourd’hui. Toujours dans son entretien avec France Dimanche, il révélait également avoir laissé la cigarette par amour pour son partenaire Patrick Loiseau qui était allergique à l’odeur de cette substance.