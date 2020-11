Dave : Le chanteur révèle la somme qu’il exige pour ses apparitions à la télévision !

Il a même révélé les tarifs qu’il demandait avant d’envisager une quelconque apparition.

La célébrité a de très bons côtés et ce n’est pas Dave qui dira le contraire. Il est bien conscient de ce que vaut son image et n’hésite pas à se faire payer pour ses apparitions à la télévision. Alors qu’il était invité sur les plateaux de On refait la télé, l’homme de 75 ans a révélé la somme qu’il exigeait pour chacune de ses apparitions. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un homme très actif

Du haut de ses 75 ans, Dave continue de composer ses chansons et on l’a déjà vu apparaître dans plusieurs programmes de télévision. C’est avec un grand plaisir que les téléspectateurs ont apprécié ses prestations avec le costume du Hibou dans l’émission The Mask Singer. Il est d’ailleurs très connu pour ses différentes révélations et ses anecdotes les unes plus intéressantes que les autres.

Celui qu’on appelle le millionnaire dépensier était l’invité de Jade et Éric Dussart sur le plateau de RTL dans l’émission On refait la télé le samedi 7 novembre dernier. Le chanteur ne s’est pas dérangé pour expliquer qu’il exigeait d’être rémunéré à chaque fois qu’il était sollicité à la télé. Interrogé sur la question, l’homme de 75 ans a affirmé que son tarif n’est pas statique et qu’il variait selon plusieurs paramètres. « Je regarde quand même à quelle heure c’est, quelle est la production, s’ils peuvent payer, etc. Je pense qu’il y a un minimum syndical, je ne sais pas exactement combien, ça doit être dans les 300 à 400 euros ».

Aussi, le chanteur a déclaré qu’il y a des spécificités selon qu’il s’agisse d’une émission normale ou en prime time. Dans le dernier cas, il précise que sa rémunération peut s’élever à 10 fois plus que ce qu’il gagne en temps normal.

Il trouve qu’il ne demande pas assez d’argent

Après ces premières déclarations, le compagnon de Patrick Loiseau a également rendu ses propos plus explicites. « Je me rends très souvent compte que je n’ai pas demandé assez et que les autres ont obtenu plus ». Il a également souligné l’attitude des personnes qui l’invitent. « Très souvent, ils te disent : ‘ Dis pas aux autres que t’es payé, parce qu’eux ne le sont pas’. Et c’est faux. Ils disent ça à chacun de nous pour qu’on ne parle pas entre nous de combien on a eu ».

Il faut reconnaître que dans le monde de l’audiovisuel, l’argent est un sujet qui crée assez de divergence et tous les acteurs de ce milieu ne se permettent pas d’en parler librement. En évoquant sa rémunération, Dave met de la lumière sur des aspects qui ont longtemps été considérés comme des points d’ombre par de nombreuses personnes.

Toutefois, les fans de l’interprète de la chanson Du côté de chez Swann peuvent se rassurer quant au fait que le chanteur n’exige pas d’être payé pour satisfaire une quelconque cupidité. Il ne s’agit pas de raisons pécuniaires puisque le chanteur affirme qu’il ne le fait pas pour de l’argent. « Ce n’est pas pour le blé, c’est parce que je veux qu’on me respecte et ça passe à travers l’argent ». Le monde de l’audiovisuel est tout de même étonnant si on considère que le respect est devenu une valeur marchande.