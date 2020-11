David Brécourt (Sous le soleil) : Inquiet pour l’avenir de ses jumelles, il fait des révélations étonnantes !

Ce fut l’occasion pour l’acteur de parler de plusieurs sujets parmi lesquels ses inquiétudes pour ses jumelles.

Si David Brécourt est un excellent acteur, il est également un père de famille avec quatre enfants. Son aîné a déjà 35 ans et son dernier a tout juste 4 ans. Au milieu, il y a ses deux jumelles, Esther et Salomé âgées toutes les deux de 22 ans. Le père de famille semble de plus en plus inquiet en ce qui concerne l’avenir de ses deux jumelles. C’est lors de son entretien dans l’émission ça commence aujourd’hui qu’il a tenu à exprimer le fonds de ses pensées. La raison de ses inquiétudes ? Ses deux filles Esther et Salomé ont décidé de marcher dans ses pas. Le père déjà expérimenté dans le domaine semble bien loin d’être ravi par le chemin que ses filles désirent emprunter…

Esther et Salomé veulent devenir comédiennes comme leur père !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COLORS le spectacle culte (@colorsimpro) le 11 Nov. 2019 à 2 :10 PST

Sur les plateaux de l’émission « ça commence aujourd’hui », le père de famille a évoqué son envie de revenir sur le devant des scènes de télévision avant de parler de ses jumelles Esther et Salomé qui avaient toutes les deux décidé de suivre le même chemin professionnel que lui. Les deux jeunes femmes de 22 ans veulent également devenir des actrices.

Ce choix est loin de rassurer leur père. « C’est compliqué, j’aimerais qu’elles aient un plan B. Ça me fait un peu peur parce que le métier est de plus en plus difficile ». On comprenait à travers ces mots que le père de quatre enfants se faisait clairement du souci quant à l’avenir de ses deux filles chéries dans l’univers du cinéma. Même s’il est réticent à l’idée de les voir avoir la même vocation que lui, les deux jeunes femmes sont prêtes à poursuivre leur rêve jusqu’au bout.

Le tendre message d’Esther et Salomé pour leur père …

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanessa Demouy … (@vanessademouy) le 17 Mai 2016 à 12 :06 PDT

C’est avec stupéfaction que les téléspectateurs ont découvert le message des deux jumelles pour l’acteur. C’est l’animatrice de l’émission Faustine Bollaert qui n’a pas hésité à le diffuser. « Coucou papa. On te fait des gros bisous d’Aix-en-Provence, un de tes endroits préférés. On est réunies toutes les deux ici, pour l’occasion, juste pour te faire cette petite vidéo et te dire que l’on t’aime », avaient commencé les deux jumelles.

Esther et Salomé lui déclaraient qu’il leur manquait beaucoup. De toute évidence, leurs obligations respectives les empêchaient de se voir aussi souvent qu’ils le voudraient. Elles espèrent tout de même que les choses pourront s’arranger et qu’ils pourront se retrouver très bientôt.

Une collaboration entre David Brécourt et ses deux filles ?

Les deux filles de l’acteur ne se sont pas contentées d’adresser des paroles affectueuses à leur père. Elles ont énoncé l’idée d’une collaboration avec lui. Une idée qui a étonné les téléspectateurs, mais qui pourrait être assez intéressante si elle se réalisait. « Comme on partage la même passion, une jolie passion, on espère un jour que l’on pourra se retrouver tous les trois autour d’un même projet. Ce serait vraiment un grand bonheur » avaient ajouté Esther et Salomé.

La réponse de leur père ? Pour David Brécourt, ce projet pourrait bien voir le jour. Il est clair que les deux jumelles seront plus que ravies de collaborer avec lui. Après son incarnation du personnage de Baptiste dans Sous le soleil, le père de quatre enfants a pu se relancer dans le théâtre.