David Guetta : son incroyable transformation physique, vous serez choqué par cette photo !

Avec la crise sanitaire et l’arrêt du monde du spectacle, les Français ont été contraints de revoir leurs exigences pour fêter le passage à la nouvelle année. Toutefois, vous aviez deux shows à découvrir, celui de David Guetta du côté du Louvre et celui de Jean-Michel Jarre qui était virtuel dans la cathédrale de Notre Dame. Sur le plateau de 50 Minutes Inside, le DJ a notamment pu se confier concernant cette année qui vient de s’écouler et elle n’a pas été simple.

Le changement physique de David Guetta est impressionnant

Pendant le premier confinement, le DJ était seul à Miami et il devait clairement trouver des occupations. Il faisait en sorte de bien s’alimenter, il travaillait beaucoup et il faisait aussi du sport. Il y a quelques heures, David Guetta a pu partager un cliché sur son compte Instagram et il est en compagnie de son fils Elvis et le résultat est assez choquant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta)

Nous sommes loin du David Guetta avec de longs cheveux et un physique peu avantageux .

. Aujourd’hui, le DJ a opté pour une nouvelle coupe de cheveux qui peut le suivre depuis quelques mois déjà.

Il a également entamé une transformation physique assez impressionnante puisqu’il a dessiné son corps.

Sa silhouette devrait donc faire des envieux puisque vous pouvez clairement découvrir le fruit de son travail.

Pour avoir des abdominaux aussi dessinés, il faut bien sûr pousser de la fonte, mais aussi envisager une sèche plus ou moins importante pour avoir le minimum de gras sous la peau. C’est pour cette raison que le torse de David Guetta est aussi bien dessiné. Dans ce post sur Instagram, il partage aussi sa fierté à propos de son fils Elvis et de sa fille Angie qu’il a pu avoir lors de son union avec Cathy Guetta.

Le mix de David Guetta au Louvre est en ligne

Pour diverses raisons, si vous n’avez pas pu suivre le show de David Guetta, sachez qu’il vous propose un lien en story sur son compte Instagram. Cela vous permettra de reprendre le travail avec quelques musiques sympathiques, car vous avez sans doute le moral dans les chaussettes après avoir pu partager des fêtes de fin d’année aux côtés de votre famille. En ce qui concerne la transformation physique de David Guetta, elle pourrait vous donner l’envie de programmer pour cette nouvelle année plusieurs résolutions avec la reprise du sport et le choix d’une bonne alimentation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta)



Si certains ont été impressionnés par le résultat, d’autres ont pu estimer qu’il était beaucoup trop artificiel. Dans tous les cas, pour avoir un résultat aussi précis, il faut souvent passer des heures à la salle si le travail est bien sûr naturel. Certains prennent bien sûr des raccourcis avec une multitude de poudres dont les conséquences sur la santé peuvent être importantes lorsque la consommation ne respecte pas les préconisations des fabricants ou des nutritionnistes.