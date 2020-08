David Hallyday, dans l’intimité de l’une des plus belles voix françaises : tout ce qu’il faut savoir sur sa femme Alexandra Pastor !

N’étant pas dans le milieu du showbiz, elle pique la curiosité de bon nombre d’internautes. Cet article aidera donc à mettre la lumière sur le personnage de Madame David Hallyday !

David et Alexandra, deux mondes différents… et pourtant !

David Hallyday, de son vrai nom David Smet, est un acteur majeur de la musique française. Il est un homme à multiples fonctions. En effet, il est un compositeur, chanteur, musicien et multi-instrumentaliste. Il interagit aussi dans le monde du sport automobile, d’ailleurs il est un pilote automobile professionnel. Son genre musical est le Pop Rock. Issu d’une famille musicienne, il a toujours rêvé faire de la musique. Ses œuvres musicales confirment son talent et sa détermination. Au cours de sa carrière, il a eu à faire 12 albums et une multitude de collaboration

De son côté, Alexandra Pastor est une riche héritière du magma de l’immobilier Jean-Baptiste Pastor. Son père, Michel Pastor, est un homme d’affaire célèbre. Alexandra est donc la fille aînée d’une fratrie de 4 enfants. Hormis elle, il y a deux sœurs Delphine et Emilie-Sophie puis un frère dénommé Jean-Baptiste. La richesse Pastor vient de l’entreprise familiale de travaux publics J.B Pastor & Fils. Notons qu’Alexandra Pastor est originaire de Monaco.

Une femme d’affaires mais pas comme son père

Alexandra Pastor a pris également la voie de l’entreprenariat. Elle a fait de longues études qui ont abouti à un diplôme de couture. Il ne s’agit pas d’un simple diplôme car elle l’a obtenu à la chambre syndicale de Haute Couture parisienne. Devenue une styliste certifiée, elle a démarré sa carrière dans la maison de couture « Ichtys ». Une fois aguerrie, elle a lancé sa propre marque dans les boutiques « Teen Religion ».

Elle s’est donc lancée sur le chemin des affaires comme toute sa famille. Au lieu de continuer dans le domaine familial qu’est l’immobilier, elle a choisi la mode. Tout allait bien jusqu’en 2014, une année dramatique pour la jeune styliste. En février 2014, le père d’Alexandra décède à la suite d’un cancer. Notons qu’il était l’ancien président du club de football AS Monaco. Comme le malheur ne vient jamais seul, la styliste perd à nouveau un membre de sa famille. Il s’agit d’Hélène Pastor, la tante de la jeune femme. Elle a perdu la vie après avoir été blessée lors d’une fusillade à Nice.

Une vie amoureuse bien rangée

Alexandra Pastor a une vie amoureuse assez discrète. Elle n’a pas fait de vague et elle est très pudique. Elle s’est donc mariée avec David Hallyday en 2005. Le mariage a été fait une année après la naissance de leur fils Cameron. Alexandra Pastor et son époux sont soudés dans les bons et les mauvais moments. Le lien qui unit Alexandra et David est le fruit d’un second amour. En effet, David Hallyday avait déjà deux enfants issus d’un premier mariage.

En 1989, David Hallyday épousa le mannequin Estelle Lefébure. Ensemble, ils eurent deux filles à savoir Emma et Ilona Smet. Mais en 2001, le couple Hallyday divorce. Quatre ans après, Alexandra vient prendre le titre de madame Hallyday et de belle-mère de ses premières filles. La styliste a su s’intégrer dans la famille Hallyday au point de bien s’entendre avec ses belles-filles. Cette femme a tellement impressionné son mari qu’il l’appelle une « personne merveilleuse ». Par ailleurs, lors du show de Sylvie Vartan au Grand Rex, elle lui a apporté son soutien. Une belle personne que David n’est pas prêt de laisser… c’est beau l’amour quand l’on trouve son âme-sœur !