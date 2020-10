David Hallyday : il annonce enfin une bonne nouvelle à ses fans !

Décidément l’année 2020 n’aura épargné strictement personne, pas même l’emblématique chanteur David Hallyday, qui après avoir fait patienter ses fans en 2019 s’est retrouvé obligé d’annuler sa tournée à l’origine prévue pour octobre 2020.

Coup dur pour l’artiste comme pour sa communauté de fans…

Une tournée qui s’annonçait exceptionnelle

Lors d’un entretien accordé sur “ Y’a du monde au balcon”, David Hallyday se confie sur sa future tournée. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cet avant-goût a eu le mérite de faire baver d’envie tous les fans du séduisant musicien.

David Hallyday a ainsi promis à son public que cette tournée n’aurait rien à voir avec les autres.

En effet, ses deux derniers concerts étaient avant organisés autour de l’album “Le temps d’une vie” mais pour cette nouvelle tournée place à la nouveauté et c’est l’album “J’ai quelque chose à vous dire” qui sera au centre de l’attention, avec en prime quelques titres supplémentaires surprises (3 ou 4 a t’il déclaré lors de son entretien).

Cerise sur le gâteau, pour se rénover et proposer du nouveau à ses fans, David Hallyday a même avoué avoir remixé quelques anciens titres et réalisé quelques réajustements musicaux afin de surprendre son public.

Imaginez-vous un peu les fans du chanteur à l’annonce des toutes ces nouveautés ! Mais ça ne s’arrête pas là.

Lors de l’entretien, on lui demandait s’il comptait offrir quelque chose à ces fans, en plus de tout ça. Le chanteur a alors fait sensation en annonçant vouloir repartir sur une page blanche au niveau de la mise en scène, de la déco, des membres de l’équipe, et surtout du choix des titres.

Des promesses et des surprises balayées d’un revers de main, par le coronavirus.

David Hallyday est obligé de reporter sa tournée tant attendue

La nouvelle a été rendue publique ce lundi 12 octobre 2020 par un communiqué de presse. Le chanteur a alors annoncé à sa communauté de fans que sa tournée allait être reportée en raison des circonstances et de la crise sanitaire que nous connaissons tous.

Un communiqué qui va droit au but, sans détour et sans émotion, bien que l’on imagine que le chanteur soit totalement dévasté par cette décision. Les fans non plus n’ont pas pu cacher leur tristesse et leur désarroi face à cette triste nouvelle.

Et on les comprend un peu, car le programme s’annonce plus que bien : de Lausanne à Bordeaux, de Toulouse à Clermont-Ferrand et de Marseille à Biarritz, le chanteur avait décidé de sillonner la France pour contenter ses fans aux 4 coins de l’hexagone.

Coup dur donc, car il faudra certainement attendre 2021 pour que la tournée se concrétise.

Une bonne nouvelle au milieu des mauvaises !

David Hallyday et sa communauté de fans savent que cette décision de reporter la tournée n’est pas définitive. Dans son communiqué le chanteur a d’ailleurs utilisé le mot “report”, un petit mot qui a pourtant rempli tout le monde d’une petite lueur d’espoir quant à la possible future tournée !

En attendant, et même si rien ne vaut un concert où l’on peut profiter de son artiste favori en chair et en os, les fans peuvent toujours se consoler comme ils peuvent.

Et pour les y aider, le chanteur a annoncé que son nouvel album “Imagine un monde” sera disponible dès le 27 novembre prochain. L’un des titres de ce nouvel opus avait d’ailleurs déjà été dévoilé au public et avait remporté un franc succès.

Il ne reste plus qu’à espérer que le reste des chansons soient aussi bonnes, et permettent aux fans de patienter jusqu’en 2021 !