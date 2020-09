David Hallyday : le chanteur a une douce attention pour Jade et Joy, ses petites sœurs !

La bataille judiciaire pour avoir droit à une part d’héritage de leur père défunt est enfin arrivée à termes, il y a quelques semaines. Cette lutte qui a duré des mois, avait opposé David Hallyday et sa sœur Laura Smet, à leur belle-mère Leaticia Hallyday, la maman de leur sœurs Jade et Joy. Dorénavant, David Hallyday semble prêt à retrouver la relation qui existait entre ses petites sœurs et lui.

David Hallyday favorable à rétablir les relations entre ses petites sœurs et lui

Un accord a finalement été trouvé entre les aînés du célèbre chanteur Johnny Hallyday et sa veuve. Le temps est venu maintenant pour David Hallyday d’avancer dans sa vie, et pour lui, cela passe aussi par l’amélioration de sa relation avec ses petites sœurs Jade et Joy.

Très proche de sa sœur Laura Smet, les tensions liées les a encore rapproché, tandis que les liens avec les plus jeunes se sont effrités avec le temps. Au cours d’une interview, Laeticia Hallyday a même affirmé avoir contacté en vain David Hallyday. Elle lui aurait envoyé un message qui disait que Jade et Joy voudraient le retrouver. Un message qui était resté sans réponse.

Aujourd’hui par contre, David Hallyday semble tout à fait favorable pour que la situation s’arrange entre ses plus jeunes sœurs et lui. Quant à ce qui est d’avoir des contacts, il y a encore quelques mois en 2018, David Hallyday assurait que même si c’était compliqué dans le temps, ils finiraient par avoir des contacts. Il a également révélé : « Je leur ai dit avant de partir que chez moi, c’était chez elles. Et elles le savent ».

Pourtant peu avant cette interview de David Hallyday, Laeticia Hallyday confiait à RTL que ses filles : « connaissent un deuxième abandon avec l’absence de David et Laura aujourd’hui dans leur vie ». « Elles sont en manque de leur frère et de leur sœur ». On dirait bien que David Hallyday va remédier à la situation…

Un grand frère protecteur malgré les tensions

Si les relations ne sont plus au beau fixe à cause de la bataille médiatique et judiciaire, le chanteur voudrait avant tout que les relations s’apaisent, surtout pour les petites sœurs. Se montrant protecteur à leur égard, il a affirmé « J’espère que d’autres choses s’arrangeront, avec les enfants. Elles n’ont pas à être des boucs émissaires ».

Il faut savoir que ce n’est pas la 1ère fois que David Hallyday se montre protecteur envers ses petites sœurs adoptives. On se rappelle qu’il y a de cela 3 ans environ, lorsque la bataille judiciaire et médiatique s’est déclenchée, les 2 petites avaient été prises pour cible sur les réseaux sociaux.

Elles faisaient alors l’objet d’insultes par certains internautes. Il y avait alors des messages racistes et de haine, à l’encontre de Jade et Joy, que David Hallyday n’avait pas tolérés. A l’époque, il avait posté sur son compte Instagram : « Je suis outré tout comme vous et ne peux comprendre et supporter ce déferlement envers mes deux petites sœurs. Je m’y applique personnellement, ne vous inquiétez pas ! ».

Cependant, les relations apaisées que souhaite David Hallyday ne concernent que ses petites sœurs, et pas leur mère Laeticia Hallyday ! En effet, tout comme Laura Smet qui n’est du tout prête pour une quelconque paix avec la veuve de leur père, David Hallyday semble également ne pas y être favorable.

D’après l’artiste : « Ce qui était irréparable reste irréparable, des choses sont parties à jamais parce que l’on a dépassé le seuil de tolérance ». David Hallyday qui a renoncé à sa part d’héritage après des mois de bataille judiciaire, a obtenu un droit moral pour veiller sur l’œuvre de son père, afin que rien ne nuise à son image.